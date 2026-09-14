Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00)
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Характеристики
Описание товара Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00)
Сетевое хранилище Asustor на базе процессора AMD Ryzen V3C14 с четырьмя мощными ядрами и частотой 2300 МГц создано для интенсивных задач и высокой производительности. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают отличную работу с большими объёмами данных и быструю многозадачность. Восемь отсеков для накопителей формата 2.5 дюйма позволяют собрать вместительную систему хранения под разные сценарии: дома, в офисе или крупном отделе. Поддержка всех популярных режимов RAID (JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10) даёт гибкость: вы можете выбрать между максимальной скоростью, отказоустойчивостью или экономией места. Возможность горячей замены HDD означает, что обновлять или обслуживать диски можно без остановки работы. Четыре Ethernet-порта с поддержкой скорости до 10 Гбит позволяют реализовать сверхбыстрое соединение и распределить нагрузку между несколькими сетями — актуально для коллективной работы и передачи больших файлов. Компактный (форм-фактор 2.5), но весьма вместительный (8 дисков) корпус, чёрный цвет и продуманная система охлаждения делают устройство стильным решением, которое останется стабильным даже под нагрузкой. Вес 6,46 кг придаёт надёжности конструкции и облегчает стационарное размещение.
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