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Мышь Rapoo M650 розовый (13525) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Rapoo M650 розовый (13525)

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Мышь Rapoo M650 розовый (13525) - фото 1
Мышь Rapoo M650 розовый (13525) - фото 2
Мышь Rapoo M650 розовый (13525) - фото 3
Мышь Rapoo M650 розовый (13525) - фото 4
Мышь Rapoo M650 розовый (13525) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1300
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Rapoo M650 розовый (13525) - фото 1
  • Мышь Rapoo M650 розовый (13525) - фото 2
  • Мышь Rapoo M650 розовый (13525) - фото 3
  • Мышь Rapoo M650 розовый (13525) - фото 4
  • Мышь Rapoo M650 розовый (13525) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729451
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Характеристики

Бренд
Rapoo
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1300
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х6
Вес, г.
142

Описание товара Мышь Rapoo M650 розовый (13525)

Мышь Rapoo - стильное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы с ПК. Эта беспроводная мышь весом всего 60 г прекрасно подойдет как для правшей, так и для левшей, благодаря универсальному хвату. Работая через Bluetooth, мышь обеспечивает свободу движений с радиусом действия до 10 метров. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением в 1300 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором для различных задач. Питание устройства осуществляется от одного элемента типа АА, что обеспечивает долгую и бесперебойную работу. Элегантный розовый цвет корпуса придаст вашему рабочему месту изысканности и стиля. Мышь Rapoo - это идеальное сочетание функциональности, удобства и модного дизайна.

Отзывы о товаре Мышь Rapoo M650 розовый (13525)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rapoo
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1300
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Rapoo - стильное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы с ПК. Эта беспроводная мышь весом всего 60 г прекрасно подойдет как для правшей, так и для левшей, благодаря универсальному хвату. Работая через Bluetooth, мышь обеспечивает свободу движений с радиусом действия до 10 метров. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением в 1300 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором для различных задач. Питание устройства осуществляется от одного элемента типа АА, что обеспечивает долгую и бесперебойную работу. Элегантный розовый цвет корпуса придаст вашему рабочему месту изысканности и стиля. Мышь Rapoo - это идеальное сочетание функциональности, удобства и модного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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