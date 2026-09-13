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Характеристики
Тип товара
МФУ струйное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная, черно-белая
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723053
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Струйный принтер «Формула выгодной печати» PIXMA G1430 с пополняемыми емкостями для чернил, 4 контейнера для чернил с увеличенным ресурсом (1 черный и 1 голубой / пурпурный / желтый), Кабель питания, Руководства пользователя и другие документы
Описание товара Принтер струйный Canon Pixma G1430 (5809C009) A4 черный
Струйное МФУ Canon для дома — компактное и лёгкое устройство весом 4,6 кг, которое объединяет повседневную печать и работу с фотографиями. Поддержка чёрно-белой и цветной печати с использованием 4 цветов позволяет создавать документы и яркие фото на глянцевой и обычной бумаге, а также печатать на конвертах и карточках.
Максимальный формат A4 подходит для большинства домашних задач. Автоподатчик упрощает обработку документов, а двусторонняя печать помогает экономнее расходовать бумагу. Скорость чёрно-белой печати достигает 11 страниц в минуту — удобно для регулярной подготовки документов. В режиме ожидания МФУ потребляет всего 0,6 Вт, а при работе — 14 Вт.
Струйный принтер «Формула выгодной печати» PIXMA G1430 с пополняемыми емкостями для чернил, 4 контейнера для чернил с увеличенным ресурсом (1 черный и 1 голубой / пурпурный / желтый), Кабель питания, Руководства пользователя и другие документы
Струйное МФУ Canon для дома — компактное и лёгкое устройство весом 4,6 кг, которое объединяет повседневную печать и работу с фотографиями. Поддержка чёрно-белой и цветной печати с использованием 4 цветов позволяет создавать документы и яркие фото на глянцевой и обычной бумаге, а также печатать на конвертах и карточках.
Максимальный формат A4 подходит для большинства домашних задач. Автоподатчик упрощает обработку документов, а двусторонняя печать помогает экономнее расходовать бумагу. Скорость чёрно-белой печати достигает 11 страниц в минуту — удобно для регулярной подготовки документов. В режиме ожидания МФУ потребляет всего 0,6 Вт, а при работе — 14 Вт.
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