МФУ Canon Pixma G3410
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
Максимальный формат
A4
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8.8
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Наличие факса
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 169116
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB 2.0, Wi-Fi
Тип картриджа
Canon GI-490C, Canon GI-490M, Canon GI-490PGBK, Canon GI-490Y
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Комплектация
МФУ Canon Pixma G3410, адаптер питания, диск с ПО, документация, емкость с чернилами x4, печатающая головка
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8.8
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Наличие факса
нет
Поддержка карт памяти
нет
Габариты ШхГхВ, мм
445x163x330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х47х24
Вес, кг.
11
Описание товара МФУ Canon Pixma G3410
Компактное устройство «Все в одном» с поддержкой Wi-Fi и встроенными емкостями для чернил для экономичной домашней и офисной печати с мобильных устройств и облачных платформ.
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Теги товара: a4
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Бренд
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB 2.0, Wi-Fi
Тип картриджа
Canon GI-490C, Canon GI-490M, Canon GI-490PGBK, Canon GI-490Y
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Комплектация
МФУ Canon Pixma G3410, адаптер питания, диск с ПО, документация, емкость с чернилами x4, печатающая головка
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8.8
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
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Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Наличие факса
нет
Поддержка карт памяти
нет
Габариты ШхГхВ, мм
445x163x330
Страна производитель
Китай
Компактное устройство «Все в одном» с поддержкой Wi-Fi и встроенными емкостями для чернил для экономичной домашней и офисной печати с мобильных устройств и облачных платформ.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для дома, a3
Теги товара: a4
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для дома, a3
Теги товара: a4
Достоинства:
Комментарий:
нормальный принтер. единственный недостаток - в комплекте английская вилка.
Достоинства:
Комментарий:
сняла звезду за китайскую вилку( нужно докупать переходник) и за отсутствие кабеля соединения с компьютером
МФУ Canon Pixma G3410 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ Canon Pixma G3410
Достоинства:
Комментарий:
нормальный принтер. единственный недостаток - в комплекте английская вилка.
Достоинства:
Комментарий:
сняла звезду за китайскую вилку( нужно докупать переходник) и за отсутствие кабеля соединения с компьютером