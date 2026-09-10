МФУ струйное HP Smart Tank 519 AiO (3YW73A) черный/красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
Максимальный формат
A4
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Рекомендованный объем печати, стр/мес
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 371701
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
AirPrint, Bluetooth, USB, Wi-Fi
Тип картриджа
HP GT53 1VV22AE, HP GT53XL 1VV21AE, HP GT52 M0H54AL, HP GT52 M0H55AE, HP GT52 M0H56AE, HP GT52
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
беспроводное МФУ HP Smart Tank 519, 3 бутылочки с оригинальными черными чернилами HP GT53XL (135 мл), бутылочка с оригинальными голубыми чернилами HP GT52, бутылочка с оригинальными пурпурными чернилами HP GT52, бутылочка с оригинальными желтыми чернилами HP GT52, листовка о безопасности использовании чернил, листовка с информацией о повторной упаковке, руководство по установке, справочное руководство, листовка с нормативными требованиями, гарантийный талон, кабель питания, упаковка
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
800
Габариты ШхГхВ, мм
447x373x158
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
7.1
Описание товара МФУ струйное HP Smart Tank 519 AiO (3YW73A) черный/красный
Этот принтер без картриджей гарантирует превосходное качество печати и поставляется в комплекте с чернилами на 3 года печати 1. Двухдиапазонный адаптер Wi-Fi 2 обеспечивает быстрое подключение, а лучшее в своем классе приложение для мобильной печати HP Smart 3 4 — простую мобильную печать.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
AirPrint, Bluetooth, USB, Wi-Fi
Тип картриджа
HP GT53 1VV22AE, HP GT53XL 1VV21AE, HP GT52 M0H54AL, HP GT52 M0H55AE, HP GT52 M0H56AE, HP GT52
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
беспроводное МФУ HP Smart Tank 519, 3 бутылочки с оригинальными черными чернилами HP GT53XL (135 мл), бутылочка с оригинальными голубыми чернилами HP GT52, бутылочка с оригинальными пурпурными чернилами HP GT52, бутылочка с оригинальными желтыми чернилами HP GT52, листовка о безопасности использовании чернил, листовка с информацией о повторной упаковке, руководство по установке, справочное руководство, листовка с нормативными требованиями, гарантийный талон, кабель питания, упаковка
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
800
Габариты ШхГхВ, мм
447x373x158
Развернуть
Страна производитель
Китай
Этот принтер без картриджей гарантирует превосходное качество печати и поставляется в комплекте с чернилами на 3 года печати 1. Двухдиапазонный адаптер Wi-Fi 2 обеспечивает быстрое подключение, а лучшее в своем классе приложение для мобильной печати HP Smart 3 4 — простую мобильную печать.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, a3
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, a3
МФУ струйное HP Smart Tank 519 AiO (3YW73A) черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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