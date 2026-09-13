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МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный

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МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 1
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 2
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 3
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 4
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 5
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 6
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 7
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 8
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 9
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 10
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 11
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 12
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 13
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 14
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 15
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 16
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 17
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 18
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 19
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 20
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Скорость копирования, стр/мин
2
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 1
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 2
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 3
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 4
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 5
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 6
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 7
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 8
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 9
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 10
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 11
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 12
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 13
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 14
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 15
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 16
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 17
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 18
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 19
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 20
  • МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723030
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ струйное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Емкость лотка подачи, л
100
Комплектация
МФУ, диск с ПО, документация, емкость с чернилами x4, кабель питания, документация, упаковка
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x4800 dpi
Скорость копирования, стр/мин
2
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Ресурс стартового цветного картриджа, л
4400
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага, фотобумага
Интерфейсы
USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.6
Потребляемая мощность при работе, Вт
15
Габариты ШхГхВ, мм
416x337x177
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
49х48х25
Вес, кг.
11

Описание товара МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный

МФУ струйное Canon PIXMA G3430 за минуту печатает 11 черно-белых копий в разрешении 4800x1200 dpi и 6 цветных копий. Особенностью модели является поддержка функции «Печать фото». Во время работы МФУ использует глянцевую, обычную, матовую, магнитную, полуглянцевую бумагу, а также открытки. Сканирование данных в разрешении 1200х600 dpi осуществляется в память ПК. Canon PIXMA G3430 оборудовано мобильными технологиями печати для прямой передачи файлов со смартфона или планшета без использования ПК. Скорость при копировании файлов составляет 2.6 стр/мин. Диапазон рабочих температур варьируется от +5 до +35?. Светодиодные индикаторы оповещают о выбранном режиме работы. При подключении к ПК или ноутбуку используется USB-разъем.



Теги товара: для дома, a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ струйное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Емкость лотка подачи, л
100
Комплектация
МФУ, диск с ПО, документация, емкость с чернилами x4, кабель питания, документация, упаковка
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Печать фотографий
Да
Развернуть
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x4800 dpi
Скорость копирования, стр/мин
2
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Ресурс стартового цветного картриджа, л
4400
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага, фотобумага
Интерфейсы
USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.6
Потребляемая мощность при работе, Вт
15
Габариты ШхГхВ, мм
416x337x177
Страна производитель
Вьетнам
Описание
МФУ струйное Canon PIXMA G3430 за минуту печатает 11 черно-белых копий в разрешении 4800x1200 dpi и 6 цветных копий. Особенностью модели является поддержка функции «Печать фото». Во время работы МФУ использует глянцевую, обычную, матовую, магнитную, полуглянцевую бумагу, а также открытки. Сканирование данных в разрешении 1200х600 dpi осуществляется в память ПК. Canon PIXMA G3430 оборудовано мобильными технологиями печати для прямой передачи файлов со смартфона или планшета без использования ПК. Скорость при копировании файлов составляет 2.6 стр/мин. Диапазон рабочих температур варьируется от +5 до +35?. Светодиодные индикаторы оповещают о выбранном режиме работы. При подключении к ПК или ноутбуку используется USB-разъем.


Теги товара: для дома, a4
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Отзывы


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