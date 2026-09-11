МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB
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Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
Максимальный формат
A4
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585398
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB
Тип картриджа
Epson 003
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
МФУ, документация, упаковка
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Габариты ШхГхВ, мм
347x375x179
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
5.8
Описание товара МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB
Многофункциональное решение для печати Epson L3216 теперь доступно в белом цвете. Разработанный для сокращения расходов бизнеса и повышения производительности печати, вы можете рассчитывать на высокую производительность печати до 4500 страниц в черно-белом режиме и 7500 страниц в цвете. Вы даже можете печатать фотографии без полей размером до 4R. Встроенный резервуар для чернил позволяет заправлять чернила без проливания и без ошибок с помощью отдельных бутылочек со специальными соплами.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, a3
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB
Тип картриджа
Epson 003
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
МФУ, документация, упаковка
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Габариты ШхГхВ, мм
347x375x179
Страна производитель
Китай
Многофункциональное решение для печати Epson L3216 теперь доступно в белом цвете. Разработанный для сокращения расходов бизнеса и повышения производительности печати, вы можете рассчитывать на высокую производительность печати до 4500 страниц в черно-белом режиме и 7500 страниц в цвете. Вы даже можете печатать фотографии без полей размером до 4R. Встроенный резервуар для чернил позволяет заправлять чернила без проливания и без ошибок с помощью отдельных бутылочек со специальными соплами.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, a3
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, a3
МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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