Robert Cray - Strong Persuader (0600753975473) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Robert Cray
Альбом (сингл)
Strong Persuader
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб.
В наличии
Код товара: 722223
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[0600753975473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Robert Cray
Альбом (сингл)
Strong Persuader
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Smoking Gun, I Guess I Showed Her, Right Next Door (Because Of Me), Nothin' But A Woman, Still Around, More Than I Can Stand, Foul Play, I Wonder, Fantasized, New Blood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robert Cray - Strong Persuader (0600753975473) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Robert Cray / Strong Persuader (1LP) представляет собой один из самых увлекательных альбомов в дискографии американского блюз-музыканта Роберта Крея, выпущенный в 1986 году. Этот альбом, отмеченный премией Грэмми, включает такие знаковые треки, как "Smoking Gun", "Right Next Door (Because of Me)" и "I Guess I Showed Her". "Strong Persuader" продемонстрировал мастерство Крея как гитариста и вокалиста, и стал важной вехой в современном блюзе. Богатый, тёплый звук винила позволяет насладиться всеми нюансами его уникального стиля и эмоциональной глубины исполнения. Для истинных ценителей блюза, возможность купить виниловую пластинку "Strong Persuader" станет настоящим сокровищем в музыкальной коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[0600753975473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Robert Cray
Альбом (сингл)
Strong Persuader
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Smoking Gun, I Guess I Showed Her, Right Next Door (Because Of Me), Nothin' But A Woman, Still Around, More Than I Can Stand, Foul Play, I Wonder, Fantasized, New Blood
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Robert Cray / Strong Persuader (1LP) представляет собой один из самых увлекательных альбомов в дискографии американского блюз-музыканта Роберта Крея, выпущенный в 1986 году. Этот альбом, отмеченный премией Грэмми, включает такие знаковые треки, как "Smoking Gun", "Right Next Door (Because of Me)" и "I Guess I Showed Her". "Strong Persuader" продемонстрировал мастерство Крея как гитариста и вокалиста, и стал важной вехой в современном блюзе. Богатый, тёплый звук винила позволяет насладиться всеми нюансами его уникального стиля и эмоциональной глубины исполнения. Для истинных ценителей блюза, возможность купить виниловую пластинку "Strong Persuader" станет настоящим сокровищем в музыкальной коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Robert Cray - Strong Persuader (0600753975473) виниловая пластинка - купить по цене 3750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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