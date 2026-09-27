Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Musica Es
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 647185
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3 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Musica Es
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Musica Es = Musica E, Asi Son Los Amigos = In Segno D'Amicizia, Somos De Hoy = Uno Di Noi, Completamente Enamorados = Un Nuovo Amore, Por Ti Me Casare = Ti Sposero Perche, Y Me Rebelo = E Mi Rebello, Nada Sin Ti = Solo Con Te
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка
Испанская версия альбома "Musica Es" на зеленом виниле. Кампания EROS21 продолжится 26 ноября выпуском альбомов "Cuori Agitati", "In Certi Momenti", "Musica E" и "In ogni senso" на цветном виниле. Это четыре из первых пяти альбомов музыканта, которые легли в основу невероятно успешной карьеры Эроса Рамазотти. «Musica ?» — четвёртый студийный альбом Рамазотти, выпущенный в 1988 году лейблом Bertelsmann Music Group. Заглавная песня — «Musica ?», является гимном музыке. Песня стала одной из наиболее значительных композиций в творчестве исполнителя.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Musica Es
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Musica Es = Musica E, Asi Son Los Amigos = In Segno D'Amicizia, Somos De Hoy = Uno Di Noi, Completamente Enamorados = Un Nuovo Amore, Por Ti Me Casare = Ti Sposero Perche, Y Me Rebelo = E Mi Rebello, Nada Sin Ti = Solo Con Te
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Испанская версия альбома "Musica Es" на зеленом виниле. Кампания EROS21 продолжится 26 ноября выпуском альбомов "Cuori Agitati", "In Certi Momenti", "Musica E" и "In ogni senso" на цветном виниле. Это четыре из первых пяти альбомов музыканта, которые легли в основу невероятно успешной карьеры Эроса Рамазотти. «Musica ?» — четвёртый студийный альбом Рамазотти, выпущенный в 1988 году лейблом Bertelsmann Music Group. Заглавная песня — «Musica ?», является гимном музыке. Песня стала одной из наиболее значительных композиций в творчестве исполнителя.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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