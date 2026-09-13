Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719626
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кофемолка; руководство по эксплуатации; гарантийный талон
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х10
Вес, г.
600
Описание товара Кофемолка BQ CG1005 Черный
Кофемолка BQ — это стильное и функциональное устройство, созданное для настоящих ценителей свежемолотого кофе. С мощностью в 150 Вт, она быстро и эффективно измельчает зерна благодаря системе ротационного ножа. Чёрный цвет корпуса придаёт ей элегантность и современность, делая её идеальным дополнением к любой кухне.
Максимальная вместимость кофемолки составляет 70 грамм, что достаточно для приготовления нескольких порций ароматного напитка. Продуманная защита от перегрева обеспечивает безопасность в процессе использования, продлевая срок службы устройства.
При весе всего 0,5 кг, кофемолка BQ компактна и удобна в обращении. Несмотря на отсутствие регулировки степени помола, она без труда справится с основными задачами, а вы насладитесь насыщенным и вкусным кофе в любое время.
кофемолка; руководство по эксплуатации; гарантийный талон
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка BQ — это стильное и функциональное устройство, созданное для настоящих ценителей свежемолотого кофе. С мощностью в 150 Вт, она быстро и эффективно измельчает зерна благодаря системе ротационного ножа. Чёрный цвет корпуса придаёт ей элегантность и современность, делая её идеальным дополнением к любой кухне.
Максимальная вместимость кофемолки составляет 70 грамм, что достаточно для приготовления нескольких порций ароматного напитка. Продуманная защита от перегрева обеспечивает безопасность в процессе использования, продлевая срок службы устройства.
При весе всего 0,5 кг, кофемолка BQ компактна и удобна в обращении. Несмотря на отсутствие регулировки степени помола, она без труда справится с основными задачами, а вы насладитесь насыщенным и вкусным кофе в любое время.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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