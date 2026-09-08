Top.Mail.Ru
Кофемолка Vitek VT-7123 st купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофемолка Vitek VT-7123 st

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофемолка Vitek VT-7123 st
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 122019
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кофемолка
Размеры в упаковке, см
22х13х13
Вес, г.
842

Описание товара Кофемолка Vitek VT-7123 st

Обеспечивает помол кофейных зерен перед заваркой. Может использоваться также для помола любых других сухих ингредиентов. Мощность 150 Вт, вместимость 50 г.

Отзывы о товаре Кофемолка Vitek VT-7123 st




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кофемолка
Описание
Обеспечивает помол кофейных зерен перед заваркой. Может использоваться также для помола любых других сухих ингредиентов. Мощность 150 Вт, вместимость 50 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемолка Vitek VT-7123 st - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...