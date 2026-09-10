Кофемолка Hyundai HYC-G3241
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
40
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379925
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
белый
Вместимость, г
40
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Размеры в упаковке, см
17х11х11
Вес, г.
750
Описание товара Кофемолка Hyundai HYC-G3241
В нашем маркетплейсе вы можете купить "кофемолка HYUNDAI HYC-G3241 Black" в Москве. Кэшбэк до 73 бонусных рубля. Товар доступен среди 2 интернет-магазинов. Цены начинаются от 1450 рублей
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Бренд
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
белый
Вместимость, г
40
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
В нашем маркетплейсе вы можете купить "кофемолка HYUNDAI HYC-G3241 Black" в Москве. Кэшбэк до 73 бонусных рубля. Товар доступен среди 2 интернет-магазинов. Цены начинаются от 1450 рублей
Кофемолка Hyundai HYC-G3241 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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