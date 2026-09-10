Кофемолка Kitfort КТ-747
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378104
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Размеры в упаковке, см
23х16х13
Вес, кг.
1.3
Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-747
Мощная кофемолка КТ-747 с электронным управлением предназначена для помола кофейных зёрен и измельчения специй и орехов. Прибор оснащён регуляторами степени помола и количества чашек. Кнопка включения расположена на регуляторе степени помола. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно.
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Мощная кофемолка КТ-747 с электронным управлением предназначена для помола кофейных зёрен и измельчения специй и орехов. Прибор оснащён регуляторами степени помола и количества чашек. Кнопка включения расположена на регуляторе степени помола. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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