Кофемолка Kitfort КТ-748
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378105
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Размеры в упаковке, см
23х16х14
Вес, кг.
1.35
Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-748
Мощная кофемолка КТ-748 с электронным управлением предназначена для помола кофейных зёрен и измельчения специй и орехов. Прибор оснащён регуляторами степени помола и количества чашек. Кнопка включения расположена на регуляторе степени помола. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно.
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Мощная кофемолка КТ-748 с электронным управлением предназначена для помола кофейных зёрен и измельчения специй и орехов. Прибор оснащён регуляторами степени помола и количества чашек. Кнопка включения расположена на регуляторе степени помола. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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