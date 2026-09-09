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Кофемолка Kitfort КТ-741 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Kitfort КТ-741

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Кофемолка Kitfort КТ-741 - фото 1
Кофемолка Kitfort КТ-741 - фото 2
Кофемолка Kitfort КТ-741 - фото 3
Кофемолка Kitfort КТ-741 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
  • Кофемолка Kitfort КТ-741 - фото 1
  • Кофемолка Kitfort КТ-741 - фото 2
  • Кофемолка Kitfort КТ-741 - фото 3
  • Кофемолка Kitfort КТ-741 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311805
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Размеры в упаковке, см
30х21х14
Вес, кг.
1.73

Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-741

Жерновая кофемолка Kitfort КТ-741 предназначена для помола кофейных зёрен. Она оснащена плоскими металлическими жерновами из углеродистой стали. Благодаря чему, при помоле, кофе не перегревается и не меняет свой вкус. Жерновая кофемолка даёт равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого для эспрессо кофеварки до крупного для френч-пресса.

Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-741




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Описание
Жерновая кофемолка Kitfort КТ-741 предназначена для помола кофейных зёрен. Она оснащена плоскими металлическими жерновами из углеродистой стали. Благодаря чему, при помоле, кофе не перегревается и не меняет свой вкус. Жерновая кофемолка даёт равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого для эспрессо кофеварки до крупного для френч-пресса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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