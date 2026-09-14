Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро

Гарантия качества
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Характеристики
Мощность
150
Система помола
жернова
Вместимость, г
240
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730574
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Кофемолка Smeg объединяет в себе стильный дизайн и высокую функциональность, характерные для продукции известного бренда. С весом 3,01 кг, она обеспечивает устойчивость и надежность в использовании. Вместимость бункера составляет 240 грамм, что позволяет измельчить достаточное количество кофе за один раз. Мощность устройства — 150 Вт, обеспечивающая эффективную и быструю работу. Жерновая система помола гарантирует равномерное измельчение зерен, сохраняя их аромат и вкус. Это идеальный выбор для ценителей настоящего кофе, которые хотят наслаждаться свежим и ароматным напитком каждый день. Эстетичный и эргономичный дизайн кофемолки Smeg украсит любую кухню, привнося в интерьер нотки элегантности и ретро-шика.
Кофемолка Smeg объединяет в себе стильный дизайн и высокую функциональность, характерные для продукции известного бренда. С весом 3,01 кг, она обеспечивает устойчивость и надежность в использовании. Вместимость бункера составляет 240 грамм, что позволяет измельчить достаточное количество кофе за один раз. Мощность устройства — 150 Вт, обеспечивающая эффективную и быструю работу. Жерновая система помола гарантирует равномерное измельчение зерен, сохраняя их аромат и вкус. Это идеальный выбор для ценителей настоящего кофе, которые хотят наслаждаться свежим и ароматным напитком каждый день. Эстетичный и эргономичный дизайн кофемолки Smeg украсит любую кухню, привнося в интерьер нотки элегантности и ретро-шика.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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