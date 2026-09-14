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Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро

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Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 1
Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 2
Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 3
Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 4
Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 5
Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 6
Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 7
Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 8
Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 9
Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
150
Система помола
жернова
Вместимость, г
240
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  • Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 2
  • Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 3
  • Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 4
  • Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 5
  • Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 6
  • Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 7
  • Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 8
  • Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 9
  • Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730574
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Характеристики

Бренд
Smeg
Мощность
150
Система помола
жернова
Цвет
серебристый
Вместимость, г
240
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Да
Емкость для молотого кофе
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х20
Вес, кг.
4.3

Описание товара Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро

Кофемолка Smeg объединяет в себе стильный дизайн и высокую функциональность, характерные для продукции известного бренда. С весом 3,01 кг, она обеспечивает устойчивость и надежность в использовании. Вместимость бункера составляет 240 грамм, что позволяет измельчить достаточное количество кофе за один раз. Мощность устройства — 150 Вт, обеспечивающая эффективную и быструю работу. Жерновая система помола гарантирует равномерное измельчение зерен, сохраняя их аромат и вкус. Это идеальный выбор для ценителей настоящего кофе, которые хотят наслаждаться свежим и ароматным напитком каждый день. Эстетичный и эргономичный дизайн кофемолки Smeg украсит любую кухню, привнося в интерьер нотки элегантности и ретро-шика.

Отзывы о товаре Кофемолка Smeg CGF02SSEU серебро




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Мощность
150
Система помола
жернова
Цвет
серебристый
Вместимость, г
240
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Да
Емкость для молотого кофе
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка Smeg объединяет в себе стильный дизайн и высокую функциональность, характерные для продукции известного бренда. С весом 3,01 кг, она обеспечивает устойчивость и надежность в использовании. Вместимость бункера составляет 240 грамм, что позволяет измельчить достаточное количество кофе за один раз. Мощность устройства — 150 Вт, обеспечивающая эффективную и быструю работу. Жерновая система помола гарантирует равномерное измельчение зерен, сохраняя их аромат и вкус. Это идеальный выбор для ценителей настоящего кофе, которые хотят наслаждаться свежим и ароматным напитком каждый день. Эстетичный и эргономичный дизайн кофемолки Smeg украсит любую кухню, привнося в интерьер нотки элегантности и ретро-шика.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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