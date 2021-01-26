Кофемолка Kitfort КТ-744
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-744
Кофемолка Kitfort КТ-744 мощностью 200 Вт оснащена коническими жерновами, которые равномерно измельчают зерна. В комплекте есть небольшая щеточка для удобной очистки. Элементы произведены из углеродистой стали. Материал характеризуется прочностью и устойчивостью к деформации. Посредством поворотного регулятора выбирается от 2 до 12 порций — устройство намелет необходимое количество порошка для приготовления напитка и автоматически отключится.Благодаря термостату в случае возникновения перегрева произойдет защитная деактивация, что предотвращает появление неполадок и увеличивает срок эксплуатации модели. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивое положение кофемолки Kitfort КТ-744 на горизонтальной поверхности и препятствуют скольжению. Корпус из качественного пластика в течение длительного времени сохраняет первоначальный вид без образования царапин, сколов и других повреждений. Прозрачные контейнеры можно снять с целью удаления загрязнений.const ttlStream = new TTLStream({}); ttlStream.findAndInsert({ "brand": "kitfort", "productId": "71551554", "retailerDomain": "www.eldorado.ru", "templateType": "master_template", "resultType": "html", "contentType": "minisite", "el": ".ttl24"});
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Достоинства:
Очень привлекательная цена за кофемолку с металлическими коническими жерновами. Отличный помол, относительно стоимости. Привлекательный внешний вид. Компактные размеры. Не шумная и довольно быстрая. Есть регулировка помола. Мелет очень хорошо, тонкость помола оправдала все ожидания.. Проста в управлении. Есть только одна кнопка включения и регулятор количества чашек кофе (можно выставить от 2 до 12).
Недостатки:
Перебои в поставках. Долго ждал поступления в продажу.
Комментарий:
Раньше я пользовался роторной кофемолкой. Помол был неоднородный, приходилось кофемолку встряхивать во время помола, при выгрузке часть кофе высыпалось на стол. Летом на ЮТУБЕ я увидел обзор кофемолки с коническими жерновами KITFORT KT-744 и решил купить ее. Но в продаже они закончились. Только 14.09.2020г удалось купить в инт.маг. KRAFT.RU . Проверил в работе –отлично молотит в разных степенях помола. Решил купить такую же дочке в подарок 26.09.2020г в М.ВИДЕО.В ноябре мы решили купить KITFORT KT-744 для дачи себе и дочке. До середины января 2021г в продаже не было.13 .01.2021г купил в инт. Маг. Kotofoto.ru 2шт. заказ msk166967 и msk167088 . Теперь у нас 4 замечательных кофемолок KITFORT KT-744. Рекомендую для ценителей свежемолотого, сваренного в турке кофе. Спасибо Китфорт за возможность покупать хорошую технику по такой цене.
Достоинства:
1.Цена (Аналоги данной кофемолки в России стоят ~ от 8 000 рублей)
2.Нормальные конические жернова (А не псевдо-жернова)
3.Универсальные степени помола (Для турки, капельной кофеварки, недорогих рожков с улучшайзерами, альтернативы)
4. Внешний вид.
Недостатки:
1. Нет обозначений степеней помола (Решается белым маркером)
2. Неудобная крышка контейнера для кофе (Приходится подковыривать ногтями)
3. Короткий шнур
4. Конструктивная особенность контейнера для молотого кофе (Кофемолка будет молоть, только при установленном контейнере, что не всегда удобно, особенно если у вас рожок)
Комментарий:
Хорошая кофемолка за свои деньги)
Достоинства:
Основное достоинство - это конусные металлические жернова. Что позволяет делать равномерный помол в широком диапазоне от мелкого (почти в пыль) для турки - до крупного во френч-прессе. Отлично подходит для альтернативы - пуровер, кемекс.
Недостатки:
Нет цифровой шкалы для помола. Результат приходит с опытом -эта как на скрипке играть!
Комментарий:
Отличная кофемолка за свою цену!
Достоинства:
Очень точно регулируется степень помола.
Компактность.
Простота в использовании.
Адекватная стоимость.
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
При покупке выбирал оптимальный вариант по соотношению цена-качество и эта кофемолка очень приятно удивила качеством исполнения и качеством помола за свои деньги. При этом она очень компактная и не занимает много места на столе. Удобно расположена чаша для молотого кофе. Работает тихо. На удивление очень качественные жернова, кофе именно перетертый, а не дробленный как в кофемолках с более низкой ценой. Вместительный контейнер для зерен. Очень точно регулируется степень помола, можно сделать кофе для турки, для рожковой кофеварки и для капельной. Однозначно рекомендую к покупке.
Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-744
Достоинства:
Очень привлекательная цена за кофемолку с металлическими коническими жерновами. Отличный помол, относительно стоимости. Привлекательный внешний вид. Компактные размеры. Не шумная и довольно быстрая. Есть регулировка помола. Мелет очень хорошо, тонкость помола оправдала все ожидания.. Проста в управлении. Есть только одна кнопка включения и регулятор количества чашек кофе (можно выставить от 2 до 12).
Недостатки:
Перебои в поставках. Долго ждал поступления в продажу.
Комментарий:
Раньше я пользовался роторной кофемолкой. Помол был неоднородный, приходилось кофемолку встряхивать во время помола, при выгрузке часть кофе высыпалось на стол. Летом на ЮТУБЕ я увидел обзор кофемолки с коническими жерновами KITFORT KT-744 и решил купить ее. Но в продаже они закончились. Только 14.09.2020г удалось купить в инт.маг. KRAFT.RU . Проверил в работе –отлично молотит в разных степенях помола. Решил купить такую же дочке в подарок 26.09.2020г в М.ВИДЕО.В ноябре мы решили купить KITFORT KT-744 для дачи себе и дочке. До середины января 2021г в продаже не было.13 .01.2021г купил в инт. Маг. Kotofoto.ru 2шт. заказ msk166967 и msk167088 . Теперь у нас 4 замечательных кофемолок KITFORT KT-744. Рекомендую для ценителей свежемолотого, сваренного в турке кофе. Спасибо Китфорт за возможность покупать хорошую технику по такой цене.
Достоинства:
1.Цена (Аналоги данной кофемолки в России стоят ~ от 8 000 рублей)
2.Нормальные конические жернова (А не псевдо-жернова)
3.Универсальные степени помола (Для турки, капельной кофеварки, недорогих рожков с улучшайзерами, альтернативы)
4. Внешний вид.
Недостатки:
1. Нет обозначений степеней помола (Решается белым маркером)
2. Неудобная крышка контейнера для кофе (Приходится подковыривать ногтями)
3. Короткий шнур
4. Конструктивная особенность контейнера для молотого кофе (Кофемолка будет молоть, только при установленном контейнере, что не всегда удобно, особенно если у вас рожок)
Комментарий:
Хорошая кофемолка за свои деньги)
Достоинства:
Основное достоинство - это конусные металлические жернова. Что позволяет делать равномерный помол в широком диапазоне от мелкого (почти в пыль) для турки - до крупного во френч-прессе. Отлично подходит для альтернативы - пуровер, кемекс.
Недостатки:
Нет цифровой шкалы для помола. Результат приходит с опытом -эта как на скрипке играть!
Комментарий:
Отличная кофемолка за свою цену!
Достоинства:
Очень точно регулируется степень помола.
Компактность.
Простота в использовании.
Адекватная стоимость.
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
При покупке выбирал оптимальный вариант по соотношению цена-качество и эта кофемолка очень приятно удивила качеством исполнения и качеством помола за свои деньги. При этом она очень компактная и не занимает много места на столе. Удобно расположена чаша для молотого кофе. Работает тихо. На удивление очень качественные жернова, кофе именно перетертый, а не дробленный как в кофемолках с более низкой ценой. Вместительный контейнер для зерен. Очень точно регулируется степень помола, можно сделать кофе для турки, для рожковой кофеварки и для капельной. Однозначно рекомендую к покупке.