Кофемолка Kitfort КТ-784
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Характеристики
Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-784
Кофемолка Kitfort КТ-784 Для ценителей кофе Жерновая кофемолка КТ-784 предназначена для помола кофейных зёрен. Она имеет конические жернова из углеродистой стали. Кофемолка даёт равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого - для эспрессо кофеварки, до крупного - для френч-пресса. Высокая производительность Кофемолка отличается высокой производительностью в 165 Вт, и за 1 цикл работы способна измельчить до 100 г продукта! Даёт равномерный помол и не перегревает кофе в отличие от роторных кофемолок. Нескользящие ножки делают прибор устойчивее на поверхности. Прогрессивные функции У кофемолки есть LED-дисплей и сенсорное управление, что делает устройство удобным в использовании. Дисплей показывает время работы, количество чашек до 10 порций и таймер на 40 секунд. Сверху находится регулятор, где можно настроить степень помола. Долговечные жернова! Конические жернова - это два конуса, один в другом. Внешний конус неподвижный, а внутренний вращается. Зерно, между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зёрна за короткий промежуток времени, не перегревая их. Дополнительное преимущество – лёгкая очистка! Контейнеры для молотого кофе и для зёрен съёмные. Внешний жернов также съёмный - для удобства очистки. Для чистки жерновов используется щёточка, которая идёт в комплекте с кофемолкой.
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