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Кофемолка Kitfort КТ-784 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Kitfort КТ-784

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Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 1
Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 2
Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 3
Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 4
Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 5
Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 6
Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 7
Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 8
Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 9
Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 10
Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
165
Система помола
жернова
Вместимость, г
100
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 1
  • Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 2
  • Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 3
  • Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 4
  • Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 5
  • Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 6
  • Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 7
  • Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 8
  • Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 9
  • Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 10
  • Кофемолка Kitfort КТ-784 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 523913
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Мощность
165
Система помола
жернова
Цвет
черный
Вместимость, г
100
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х16
Вес, кг.
2.38

Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-784

Кофемолка Kitfort КТ-784 Для ценителей кофе Жерновая кофемолка КТ-784 предназначена для помола кофейных зёрен. Она имеет конические жернова из углеродистой стали. Кофемолка даёт равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого - для эспрессо кофеварки, до крупного - для френч-пресса. Высокая производительность Кофемолка отличается высокой производительностью в 165 Вт, и за 1 цикл работы способна измельчить до 100 г продукта! Даёт равномерный помол и не перегревает кофе в отличие от роторных кофемолок. Нескользящие ножки делают прибор устойчивее на поверхности. Прогрессивные функции У кофемолки есть LED-дисплей и сенсорное управление, что делает устройство удобным в использовании. Дисплей показывает время работы, количество чашек до 10 порций и таймер на 40 секунд. Сверху находится регулятор, где можно настроить степень помола. Долговечные жернова! Конические жернова - это два конуса, один в другом. Внешний конус неподвижный, а внутренний вращается. Зерно, между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зёрна за короткий промежуток времени, не перегревая их. Дополнительное преимущество – лёгкая очистка! Контейнеры для молотого кофе и для зёрен съёмные. Внешний жернов также съёмный - для удобства очистки. Для чистки жерновов используется щёточка, которая идёт в комплекте с кофемолкой.

Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-784




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Мощность
165
Система помола
жернова
Цвет
черный
Вместимость, г
100
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка Kitfort КТ-784 Для ценителей кофе Жерновая кофемолка КТ-784 предназначена для помола кофейных зёрен. Она имеет конические жернова из углеродистой стали. Кофемолка даёт равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого - для эспрессо кофеварки, до крупного - для френч-пресса. Высокая производительность Кофемолка отличается высокой производительностью в 165 Вт, и за 1 цикл работы способна измельчить до 100 г продукта! Даёт равномерный помол и не перегревает кофе в отличие от роторных кофемолок. Нескользящие ножки делают прибор устойчивее на поверхности. Прогрессивные функции У кофемолки есть LED-дисплей и сенсорное управление, что делает устройство удобным в использовании. Дисплей показывает время работы, количество чашек до 10 порций и таймер на 40 секунд. Сверху находится регулятор, где можно настроить степень помола. Долговечные жернова! Конические жернова - это два конуса, один в другом. Внешний конус неподвижный, а внутренний вращается. Зерно, между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зёрна за короткий промежуток времени, не перегревая их. Дополнительное преимущество – лёгкая очистка! Контейнеры для молотого кофе и для зёрен съёмные. Внешний жернов также съёмный - для удобства очистки. Для чистки жерновов используется щёточка, которая идёт в комплекте с кофемолкой.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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