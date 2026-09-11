Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный
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Характеристики
Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный
Жерновая кофемолка КТ-790 предназначена для помола кофейных зёрен. Она имеет стальные конические жернова. Кофемолка даёт равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого - для эспрессо кофеварки, до крупного - для френч-пресса. Конические жернова - это 2 конуса, один установлен в другой. Внешний конус неподвижный, а внутренний вращается. Зерно, попадая между ними, перемалывается, продвигаясь вниз. Это позволяет быстро перемалывать зёрна, не перегревая их. Регулятором помола можно настроить степень помола: от тонкого - для кофеварки эспрессо, до крупного - для френч-пресса. Устанавливайте нужный помол, поворачивая контейнер для зёрен. Стрелка контейнера для зёрен будет указывать на выбранную степень помола. Кнопка Настройка порции позволяет задать время в секундах для помола одной порции. Минимальное время измельчения одной порции 3 секунды, максимальное 5 секунд. Также кнопкой можно установить количество порций для измельчения от 1 до 10. Комплектацией предусмотрены два держателя для рожка. Один для рожка диаметром 512 мм, второй для рожка диаметром 582 мм. Это в разы упрощает процесс приготовления кофе! Резервуар для кофейных зёрен ёмкостью 320 г и резервуар для молотого кофе ёмкостью 130 г съёмные и комплектуются крышками. Щёточкой можно очищать внутренний и внешний жернова и отверстие для выхода молотого кофе.
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