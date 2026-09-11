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Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный

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Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 1
Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 2
Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 3
Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 4
Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 5
Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 6
Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180 Вт
Вместимость
320 гр
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 1
  • Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 2
  • Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 3
  • Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 4
  • Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 5
  • Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 6
  • Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595609
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Объем емкости для молотого кофе
130
Страна производства
Китай
Мощность
180 Вт
Вместимость
320 гр
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х24х15
Вес, кг.
3.23

Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный

Жерновая кофемолка КТ-790 предназначена для помола кофейных зёрен. Она имеет стальные конические жернова. Кофемолка даёт равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого - для эспрессо кофеварки, до крупного - для френч-пресса. Конические жернова - это 2 конуса, один установлен в другой. Внешний конус неподвижный, а внутренний вращается. Зерно, попадая между ними, перемалывается, продвигаясь вниз. Это позволяет быстро перемалывать зёрна, не перегревая их. Регулятором помола можно настроить степень помола: от тонкого - для кофеварки эспрессо, до крупного - для френч-пресса. Устанавливайте нужный помол, поворачивая контейнер для зёрен. Стрелка контейнера для зёрен будет указывать на выбранную степень помола. Кнопка Настройка порции позволяет задать время в секундах для помола одной порции. Минимальное время измельчения одной порции 3 секунды, максимальное 5 секунд. Также кнопкой можно установить количество порций для измельчения от 1 до 10. Комплектацией предусмотрены два держателя для рожка. Один для рожка диаметром 512 мм, второй для рожка диаметром 582 мм. Это в разы упрощает процесс приготовления кофе! Резервуар для кофейных зёрен ёмкостью 320 г и резервуар для молотого кофе ёмкостью 130 г съёмные и комплектуются крышками. Щёточкой можно очищать внутренний и внешний жернова и отверстие для выхода молотого кофе.

Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Объем емкости для молотого кофе
130
Страна производства
Китай
Мощность
180 Вт
Вместимость
320 гр
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Жерновая кофемолка КТ-790 предназначена для помола кофейных зёрен. Она имеет стальные конические жернова. Кофемолка даёт равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого - для эспрессо кофеварки, до крупного - для френч-пресса. Конические жернова - это 2 конуса, один установлен в другой. Внешний конус неподвижный, а внутренний вращается. Зерно, попадая между ними, перемалывается, продвигаясь вниз. Это позволяет быстро перемалывать зёрна, не перегревая их. Регулятором помола можно настроить степень помола: от тонкого - для кофеварки эспрессо, до крупного - для френч-пресса. Устанавливайте нужный помол, поворачивая контейнер для зёрен. Стрелка контейнера для зёрен будет указывать на выбранную степень помола. Кнопка Настройка порции позволяет задать время в секундах для помола одной порции. Минимальное время измельчения одной порции 3 секунды, максимальное 5 секунд. Также кнопкой можно установить количество порций для измельчения от 1 до 10. Комплектацией предусмотрены два держателя для рожка. Один для рожка диаметром 512 мм, второй для рожка диаметром 582 мм. Это в разы упрощает процесс приготовления кофе! Резервуар для кофейных зёрен ёмкостью 320 г и резервуар для молотого кофе ёмкостью 130 г съёмные и комплектуются крышками. Щёточкой можно очищать внутренний и внешний жернова и отверстие для выхода молотого кофе.
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Отзывы


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