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Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная

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Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 1
Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 2
Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 3
Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 4
Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 5
Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 6
Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
жернова
Вместимость, г
200
  • Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 1
  • Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 2
  • Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 3
  • Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 4
  • Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 5
  • Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 6
  • Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714048
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
жернова
Цвет
черный
Вместимость, г
200
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х17
Вес, кг.
2.19

Описание товара Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная

Представьте себе утро, наполненное божественным ароматом только что смолотых кофейных зерен. Это не сон, а реальность, которую дарит кофемолка Ariete 3023/00 — ваш персональный бариста и ключ к раскрытию всей палитры вкуса любимого кофе. Этот прибор создан для тех, кто ценит подлинность и ритуал приготовления идеальной чашки, где всё начинается с правильного помола. В основе Ariete 3023/00 лежит продвинутая жерновая система, которая является золотым стандартом для истинных ценителей кофе. В отличие от дешевых ножевых кофемолок, которые просто рубят зерна, создавая неравномерную, пыльную смесь, жернова аккуратно и бережно перемалывают их до заданного размера. Именно такой, однородный помол гарантирует, что вода при заваривании равномерно экстрагирует все вкусовые масла и ароматы, без неприятной горечи или кислотности. Каждая чашка эспрессо, фильтр-кофе или напитка из турки будет обладать идеально сбалансированным, чистым и насыщенным вкусом, который вы больше не захотите менять на что-либо иное. Вы сами становитесь творцом своего кофе, ведь кофемолка предлагает целых 14 степеней помола. Это не просто «мелко» или «крупно», а тонкая настройка под любой способ приготовления. Поверните регулятор в одну сторону — и вы получите ультрамелкий порошок, идеальный для крепкого эспрессо в кофемашине. Поверните в другую — и перед вами грубый помол для насыщенного френч-пресса или нежной капельной кофеварки. Вы больше не ограничены одним методом; вы можете экспериментировать, находя идеальное сочетание для каждого сорта зерен, раскрывая их уникальный характер с каждой новой пачкой. Несмотря на свою высокую технологичность, Ariete 3023/00 невероятно проста в использовании. Вместительная чаша объемом 200 грамм позволяет за один раз смолоть запас зерен на несколько дней для всей семьи, экономя ваше время каждое утро. А мощный двигатель на 200 Вт уверенно справляется даже с самыми твердыми сорта, обеспечивая быстрый и стабильный результат без перегрузок. Лаконичный дизайн, выполненный из качественного пластика, делает кофемолку легкой, стильной и простой в уходе. Она займет достойное место на любой кухне, гармонично вписываясь в современный интерьер. Кофемолка Ariete 3023/00 — это не просто прибор, а инвестиция в ваше ежедневное удовольствие. Это осознанный шаг от случайного кофепития к настоящей кофейной культуре, где вы контролируете каждый этап. Она превращает рутинный процесс приготовления напитка в небольшой, но значимый ритуал, полный предвкушения. Просыпайтесь с ароматом свежесмолотого кофе, вкус которого вы создали именно таким, каким любите. Откройте для себя новый уровень кофейного опыта с Ariete 3023/00, где совершенство кроется в деталях, а идеальная чашка становится реальностью.

Отзывы о товаре Кофемолка Ariete 3023 (00M302300AR0), черная




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
жернова
Цвет
черный
Вместимость, г
200
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе утро, наполненное божественным ароматом только что смолотых кофейных зерен. Это не сон, а реальность, которую дарит кофемолка Ariete 3023/00 — ваш персональный бариста и ключ к раскрытию всей палитры вкуса любимого кофе. Этот прибор создан для тех, кто ценит подлинность и ритуал приготовления идеальной чашки, где всё начинается с правильного помола. В основе Ariete 3023/00 лежит продвинутая жерновая система, которая является золотым стандартом для истинных ценителей кофе. В отличие от дешевых ножевых кофемолок, которые просто рубят зерна, создавая неравномерную, пыльную смесь, жернова аккуратно и бережно перемалывают их до заданного размера. Именно такой, однородный помол гарантирует, что вода при заваривании равномерно экстрагирует все вкусовые масла и ароматы, без неприятной горечи или кислотности. Каждая чашка эспрессо, фильтр-кофе или напитка из турки будет обладать идеально сбалансированным, чистым и насыщенным вкусом, который вы больше не захотите менять на что-либо иное. Вы сами становитесь творцом своего кофе, ведь кофемолка предлагает целых 14 степеней помола. Это не просто «мелко» или «крупно», а тонкая настройка под любой способ приготовления. Поверните регулятор в одну сторону — и вы получите ультрамелкий порошок, идеальный для крепкого эспрессо в кофемашине. Поверните в другую — и перед вами грубый помол для насыщенного френч-пресса или нежной капельной кофеварки. Вы больше не ограничены одним методом; вы можете экспериментировать, находя идеальное сочетание для каждого сорта зерен, раскрывая их уникальный характер с каждой новой пачкой. Несмотря на свою высокую технологичность, Ariete 3023/00 невероятно проста в использовании. Вместительная чаша объемом 200 грамм позволяет за один раз смолоть запас зерен на несколько дней для всей семьи, экономя ваше время каждое утро. А мощный двигатель на 200 Вт уверенно справляется даже с самыми твердыми сорта, обеспечивая быстрый и стабильный результат без перегрузок. Лаконичный дизайн, выполненный из качественного пластика, делает кофемолку легкой, стильной и простой в уходе. Она займет достойное место на любой кухне, гармонично вписываясь в современный интерьер. Кофемолка Ariete 3023/00 — это не просто прибор, а инвестиция в ваше ежедневное удовольствие. Это осознанный шаг от случайного кофепития к настоящей кофейной культуре, где вы контролируете каждый этап. Она превращает рутинный процесс приготовления напитка в небольшой, но значимый ритуал, полный предвкушения. Просыпайтесь с ароматом свежесмолотого кофе, вкус которого вы создали именно таким, каким любите. Откройте для себя новый уровень кофейного опыта с Ariete 3023/00, где совершенство кроется в деталях, а идеальная чашка становится реальностью.
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