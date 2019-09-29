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Кофемолка Kitfort КТ-1315 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Kitfort КТ-1315

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Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 1
Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 2
Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 3
Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 4
Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 5
Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 6
Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 7
Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
  • Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 1
  • Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 2
  • Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 3
  • Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 4
  • Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 5
  • Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 6
  • Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 7
  • Кофемолка Kitfort КТ-1315 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 176884
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кофемолка Kitfort КТ-1315
2 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х14
Вес, кг.
1.23

Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-1315

Кофемолка Kitfort KT-1315; Система помола: вращающийся нож; Мощность: 180 Вт; Вместимость контейнера для зерен: 60 г; Материал корпуса: металл / пластик; Пуск: удерживание кнопки

Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-1315

29.09.2019
Сергей

Достоинства:
Удобна в эксплуатации, съемная чаша, высокая мощность.

Недостатки:
Не выявлено.

Комментарий:
Товарами "KIT FORT" пользуемся несколько лет, а именно: отпаривателем и измельчителем. В нашей семье они удобные, незаменимые и надежные помощники. Кофемолка "KIT FORT" - достойное дополнение к домашней бытовой технике. Обладает всеми необходимыми качествами: эргономичный дизайн, удобство в эксплуатации, приятный внешний вид. Особенно следует отметить наличие съемной чаши. За ней легко ухаживать. Советуем кофемолку "KIT FORT" для приобретения.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка Kitfort KT-1315; Система помола: вращающийся нож; Мощность: 180 Вт; Вместимость контейнера для зерен: 60 г; Материал корпуса: металл / пластик; Пуск: удерживание кнопки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.09.2019
Сергей

Достоинства:
Удобна в эксплуатации, съемная чаша, высокая мощность.

Недостатки:
Не выявлено.

Комментарий:
Товарами "KIT FORT" пользуемся несколько лет, а именно: отпаривателем и измельчителем. В нашей семье они удобные, незаменимые и надежные помощники. Кофемолка "KIT FORT" - достойное дополнение к домашней бытовой технике. Обладает всеми необходимыми качествами: эргономичный дизайн, удобство в эксплуатации, приятный внешний вид. Особенно следует отметить наличие съемной чаши. За ней легко ухаживать. Советуем кофемолку "KIT FORT" для приобретения.


Кофемолка Kitfort КТ-1315 - данный товар вы можете купить по цене 2070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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