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Кофемолка Bosch TSM6A011W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Bosch TSM6A011W

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Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 1
Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 2
Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 3
Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 4
Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 5
Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 6
Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 7
Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 8
Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
75
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 1
  • Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 2
  • Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 3
  • Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 4
  • Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 5
  • Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 6
  • Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 7
  • Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 8
  • Кофемолка Bosch TSM6A011W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584657
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Цвет
белый
Комлектация
Инструкция
Вместимость, г
75
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
21х10х10
Вес, кг.
1

Описание товара Кофемолка Bosch TSM6A011W

Кофемолка Bosch TSM6A011W характеризуется компактными размерами и небольшим весом (618 г), что создает комфортные условия в процессе эксплуатации, а также при хранении и транспортировке. Устройство функционирует от подключения к стандартной бытовой сети, а максимальная мощность составляет 180 Вт, что позволяет экономить расходы на электричество. В конструкции жерновой модели есть диски, произведенные из качественной, устойчивой к механическим повреждениям и коррозии стали, между которыми равномерно перетираются зерна.Кофемолка Bosch TSM6A011W функционирует при закрытой крышке, что обеспечивает безопасность при использовании. Исключен риск возникновения неисправностей, поскольку в случае перегрева активируется специальная система, которая выключает устройство. Модель оптимально подойдет для обработки до 75 г зерен, специй, а также измельчения крупных ядер анисовых или мускатных орехов. При изготовлении корпуса кофемолки использован качественный, прочный, износостойкий пластик, что способствует длительному сроку службы.

Отзывы о товаре Кофемолка Bosch TSM6A011W




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Цвет
белый
Комлектация
Инструкция
Вместимость, г
75
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
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Страна производитель
Словения
Описание
Кофемолка Bosch TSM6A011W характеризуется компактными размерами и небольшим весом (618 г), что создает комфортные условия в процессе эксплуатации, а также при хранении и транспортировке. Устройство функционирует от подключения к стандартной бытовой сети, а максимальная мощность составляет 180 Вт, что позволяет экономить расходы на электричество. В конструкции жерновой модели есть диски, произведенные из качественной, устойчивой к механическим повреждениям и коррозии стали, между которыми равномерно перетираются зерна.Кофемолка Bosch TSM6A011W функционирует при закрытой крышке, что обеспечивает безопасность при использовании. Исключен риск возникновения неисправностей, поскольку в случае перегрева активируется специальная система, которая выключает устройство. Модель оптимально подойдет для обработки до 75 г зерен, специй, а также измельчения крупных ядер анисовых или мускатных орехов. При изготовлении корпуса кофемолки использован качественный, прочный, износостойкий пластик, что способствует длительному сроку службы.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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