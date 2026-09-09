Кофемолка Bosch TSM6A017C

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 277360
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Кофемолка электрическая Bosch TSM6A017C в бежевом корпусе выполнена в форме колбы: такой дизайн устройства будет удобен в процессе пользования. Для измельчения зерен модель использует ротационный нож, лезвия которого изготовлены из нержавеющей стали. Это является залогом качественного и точного помола. Кофемолка является компактным приспособлением, ее размеры составляют 9x9x17 см, что позволяет установить прибор в любом уголке вашей кухни. Помол зерен при помощи кофемолки Bosch TSM6A017C возможен только при закрытой крышке. Когда крышка снята, срабатывает блокировка включения. Кнопка на корпусе устройства способствует безопасному выключению. За один раз прибор справляется с измельчением 75 г зерен кофе, что позволит из этого количества приготовить довольно много напитка. Мощность кофемолки достигает 180 Вт.
Кофемолка электрическая Bosch TSM6A017C в бежевом корпусе выполнена в форме колбы: такой дизайн устройства будет удобен в процессе пользования. Для измельчения зерен модель использует ротационный нож, лезвия которого изготовлены из нержавеющей стали. Это является залогом качественного и точного помола. Кофемолка является компактным приспособлением, ее размеры составляют 9x9x17 см, что позволяет установить прибор в любом уголке вашей кухни. Помол зерен при помощи кофемолки Bosch TSM6A017C возможен только при закрытой крышке. Когда крышка снята, срабатывает блокировка включения. Кнопка на корпусе устройства способствует безопасному выключению. За один раз прибор справляется с измельчением 75 г зерен кофе, что позволит из этого количества приготовить довольно много напитка. Мощность кофемолки достигает 180 Вт.
Кофемолка Bosch TSM6A017C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемолка Bosch TSM6A017C