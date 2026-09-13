Кофемолка BQ CG2001 Черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
120
Система помола
жернова
Вместимость, г
210
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719629
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Мощность
120
Система помола
жернова
Цвет
черный
Комлектация
кофемолка, документация, мерная ложка с щеточкой, упаковка
Вместимость, г
210
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
120 г
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х17
Вес, кг.
1.86
Описание товара Кофемолка BQ CG2001 Черный
Кофемолка электрическая BQ CG2001 с жерновами обладает 20 степенями помола. Модель в пластиковом корпусе оснащена простыми в уходе съемными лотками для 120 г зерен и 210 г молотого кофе, нескользящими резиновыми ножками. Встроенная система защиты отключает устройство при перегреве.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Мощность
120
Система помола
жернова
Цвет
черный
Комлектация
кофемолка, документация, мерная ложка с щеточкой, упаковка
Вместимость, г
210
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
120 г
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Кофемолка электрическая BQ CG2001 с жерновами обладает 20 степенями помола. Модель в пластиковом корпусе оснащена простыми в уходе съемными лотками для 120 г зерен и 210 г молотого кофе, нескользящими резиновыми ножками. Встроенная система защиты отключает устройство при перегреве.
Кофемолка BQ CG2001 Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемолка BQ CG2001 Черный