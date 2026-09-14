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Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой

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Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 1
Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 2
Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 3
Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 4
Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 5
Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 6
Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 7
Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 8
Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 9
Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
жернова
Вместимость, г
240
Блокировка включения при снятой крышке
нет
  • Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 1
  • Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 2
  • Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 3
  • Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 4
  • Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 5
  • Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 6
  • Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 7
  • Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 8
  • Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 9
  • Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730575
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
жернова
Цвет
голубой
Комлектация
Держатель портафильтра, Дозирующая воронка ?58 мм, Емкость для молотого кофе, Щетка для чистки
Вместимость, г
240
Регулировка степени помола
да
Емкость для молотого кофе
130 г
Блокировка включения при снятой крышке
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х28х20
Вес, кг.
4.8

Описание товара Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой

Кофемолка Smeg CGF03PBEU — это гармоничное сочетание ностальгического дизайна 1950-х и современной функциональности. Её корпус с плавными линиями, мягкими изгибами и аккуратными хромированными деталями создаёт утончённый образ, который органично вписывается в любой интерьер — от винтажного до минималистичного. Пастельно-голубой оттенок придаёт устройству лёгкость и свежесть, делая его заметным, но не навязчивым акцентом на кухонной столешнице. Интуитивно понятное управление — удобные кнопки, плавный рычаг и вращающаяся регулировочная ручка — превращает процесс настройки степени помола в приятный ритуал. Резервуар для кофейных зёрен объёмом 240 г оснащён надёжной системой фиксации Twist & Lock, предотвращающей рассыпание при эксплуатации и транспортировке. Сердце кофемолки — высокоточные жернова из нержавеющей стали с возможностью съёма верхнего элемента для простой очистки. Антистатическая система минимизирует налипание молотого кофе, сохраняя чистоту рабочей зоны. Помол можно регулировать в 15 позициях — от супертонкого (идеально для эспрессо, рекомендуемая настройка — позиция 2) до среднего, подходящего для фильтровых методов заваривания. Ручная регулировка количества кофе позволяет точно дозировать порцию и экспериментировать с насыщенностью напитка. Чаша для молотого кофе изготовлена из прочного, прозрачного и ударостойкого материала Tritan™ — в неё удобно насыпать нужное количество кофе без потерь и загрязнений.

Отзывы о товаре Кофемолка Smeg CGF03PBEU пастельный голубой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
жернова
Цвет
голубой
Комлектация
Держатель портафильтра, Дозирующая воронка ?58 мм, Емкость для молотого кофе, Щетка для чистки
Вместимость, г
240
Регулировка степени помола
да
Емкость для молотого кофе
130 г
Блокировка включения при снятой крышке
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка Smeg CGF03PBEU — это гармоничное сочетание ностальгического дизайна 1950-х и современной функциональности. Её корпус с плавными линиями, мягкими изгибами и аккуратными хромированными деталями создаёт утончённый образ, который органично вписывается в любой интерьер — от винтажного до минималистичного. Пастельно-голубой оттенок придаёт устройству лёгкость и свежесть, делая его заметным, но не навязчивым акцентом на кухонной столешнице. Интуитивно понятное управление — удобные кнопки, плавный рычаг и вращающаяся регулировочная ручка — превращает процесс настройки степени помола в приятный ритуал. Резервуар для кофейных зёрен объёмом 240 г оснащён надёжной системой фиксации Twist & Lock, предотвращающей рассыпание при эксплуатации и транспортировке. Сердце кофемолки — высокоточные жернова из нержавеющей стали с возможностью съёма верхнего элемента для простой очистки. Антистатическая система минимизирует налипание молотого кофе, сохраняя чистоту рабочей зоны. Помол можно регулировать в 15 позициях — от супертонкого (идеально для эспрессо, рекомендуемая настройка — позиция 2) до среднего, подходящего для фильтровых методов заваривания. Ручная регулировка количества кофе позволяет точно дозировать порцию и экспериментировать с насыщенностью напитка. Чаша для молотого кофе изготовлена из прочного, прозрачного и ударостойкого материала Tritan™ — в неё удобно насыпать нужное количество кофе без потерь и загрязнений.
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Отзывы


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