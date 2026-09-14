Описание товара Кофемолка Smeg CGF03CREU кремовый

Кофемолка SMEG CGF03CREU — стильный аппарат с акцентом в духе пятидесятых: нежный кремовый оттенок и плавные линии формируют ретро-образ, который легко впишется в классическую или современную кухонную зону. Визуальную основу составляет сочетание гладкого пластика и блестящих вставок из нержавеющей стали, что добавляет корпусу благородного контраста и повышает практичность поверхности. Верхняя емкость из Tritan™ прозрачна, устойчива к ударам и сохраняет свежесть зерен благодаря продуманному креплению Twist & Lock; это решение упрощает загрузку и исключает случайные разгерметизации при активной эксплуатации. Элементы управления дополнены удобной ручкой и рычагом, а также кнопками, которые дают интуитивный доступ к настройкам: быстрый выбор порции и ручной режим доступны без лишних движений. Ножки с противоскользящей подложкой обеспечивают устойчивость на рабочем столе, а компактный профиль техники экономит место, оставляя достаточно пространства для других предметов. Встроенная система подавления статического электричества минимизирует рассыпание молотых частиц и облегчает уход после приготовления. Компактный механизм включает прочные жернова из нержавеющей стали, разработанные для длительного применения и равномерной фракции помола; верхняя часть снимается для чистки и доступа к внутренним узлам. Диапазон настроек позволяет получить от крупной фракции до супертонкой пыли для концентрированных напитков. Параметр «помол для эспрессо» выставлен на значение 2, при этом предусмотрена ручная корректировка для персонализации интенсивности. Регулировка количества порции помогает дозировать порции под разные рецепты, экономя материал и сокращая отходы. Емкость бункера рассчитана на двести сорок грамм, что удобно для домашнего использования и небольших офисов; при необходимости нижний контейнер для молотого продукта освобождается за один шаг. Съемная опорная плата упрощает манипуляции с держателем центрального фильтра, а в комплект входит специализированный аксессуар для его фиксации, контейнер под готовый порошок и щетка для чистки — все для поддержания техники в идеальном состоянии. Электрическая часть рассчитана на стандартную сеть 220–240 В при частоте 50–60 Гц, потребляемая мощность достигает 150 Вт, что гарантирует стабильную работу без излишнего энергопотребления. Длина кабеля составляет один метр, что совпадает с типовыми требованиями к размещению на столешнице; дополнительные параметры указывают на компактность устройства: высота 34,5 см, ширина 15 см, глубина 22 см, а масса примерно 3,1 кг облегчает перемещение при уборке. Упаковочные габариты и брутто-вес пригодны для логистики: высота коробки 49,5 см, ширина 27,5 см, глубина 19,5 см, вес 4,78 кг. Практическая эксплуатация ориентирована на удобство владельца: очистка мелких фракций выполняется щеткой, съемные компоненты можно промывать отдельно, а устойчивость конструкции минимизирует риск сдвига при загрузке зерен. Конструкция предохраняет от перегрузок и облегчает контроль времени помола, что важно при экспериментировании с рецептами и степенью экстракции. Материал контейнера снижает риск окрашивания и не задерживает запахи, поэтому смена сортов проходит без посторонних привкусов. Аппарат сочетает визуальную гармонию, инженерную точность и эргономику, предлагая пользователю инструмент для создания качественного помола в ежедневной рутине.