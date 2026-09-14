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Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая

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Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 1
Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 2
Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 3
Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 4
Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 5
Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 6
Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 7
Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 8
Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 9
Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
жернова
Вместимость, г
240
Защита от перегрева
нет
  • Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 1
  • Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 2
  • Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 3
  • Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 4
  • Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 5
  • Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 6
  • Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 7
  • Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 8
  • Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 9
  • Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730579
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
жернова
Цвет
белый
Комлектация
Держатель портафильтра, Дозирующая воронка ?58 мм, Емкость для молотого кофе, Щетка для чистки
Вместимость, г
240
Защита от перегрева
нет
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
130 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х40х30
Вес, кг.
6

Описание товара Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая

Кофемолка SMEG CGF03WHEU — выразительный аксессуар в белом цвете, выдержанный в эстетике коллекции Стиль 50-х годов; сочетание пластика и нержавеющей стали формирует устойчивый к повседневной эксплуатации облик, а компактные габариты позволяют разместить прибор на любой кухонной поверхости. Панель управления включает кнопки, ручку и рычаг для интуитивной эксплуатации, а ручная регулировка и опция настройки количества порции дают полный контроль над процессом. Емкость для зерен рассчитана на 240 г, а контейнер для молотого оснащён системой Twist & Lock для аккуратного хранения; материал последнего — Tritan™, стойкий к запахам и механическим воздействиям. Система жерновов выполнена из нержавеющей стали, есть съёмный верхний элемент и съёмная опорная плата для удобства чистки; антистатическая технология снижает оседание частиц, а нескользящие ножки обеспечивают стабильность при работе. Функциональность сосредоточена вокруг точного помола: регулировка грубости предусматривает 15 макроступеней и 50 микрошагов для детальной калибровки, доступные параметры включают средний, тонкий и супертонкий помол, причём значение для эспрессо по умолчанию — 2. Мощность 150 Вт обеспечивает эффективную переработку зерна, электрический кабель длиной 1 м и стандартное напряжение 220–240 В позволяют подключить устройство в большинстве сетей; частота 50–60 Гц учитывает региональные особенности. Конструкция продумана для удобства: есть регулировка количества кофе, а ручная подстройка помогает добиться желаемой текстуры и аромата. Материалы подобраны с упором на прочность и гигиеничность: пластик корпуса комбинирован с элементами из нержавеющей стали, что облегчает уход и продлевает срок службы. Жернова из нержавейки сохраняют стабильность эффекта при длительной эксплуатации, а съёмные детали упрощают очистку и обслуживание. Антистатическая система минимизирует разброс молотого и облегчает дозирование, что особенно ценно при приготовлении порций для эспрессо и фильтра. В комплект входят держатель центрального фильтра, емкость для молотого и щетка для чистки, что делает набор готовым к использованию сразу после распаковки. Съёмные узлы и продуманная опорная плата упрощают ежедневный уход и возвращают первозданный внешний вид без специальных средств. Благодаря компактной конструкции прибор удобно хранить, а несущий стиль 50-х придаёт интерьеру ноту ретро. Упаковочные параметры учитывают транспортировку: высота коробки 49.5 см, ширина 27.5 см, глубина 19.5 см, а вес брутто 4.78 кг. Сам агрегат имеет высоту 34.5 см, ширину 15 см, глубину 22 см при массе 3.1 кг, что делает его мобильным и простым в переноске. Для тех, кто ценит баланс между эстетикой и технической оснащённостью, такое решение обещает надёжность и удобство применения.

Отзывы о товаре Кофемолка Smeg CGF03WHEU белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
жернова
Цвет
белый
Комлектация
Держатель портафильтра, Дозирующая воронка ?58 мм, Емкость для молотого кофе, Щетка для чистки
Вместимость, г
240
Защита от перегрева
нет
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
130 г
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка SMEG CGF03WHEU — выразительный аксессуар в белом цвете, выдержанный в эстетике коллекции Стиль 50-х годов; сочетание пластика и нержавеющей стали формирует устойчивый к повседневной эксплуатации облик, а компактные габариты позволяют разместить прибор на любой кухонной поверхости. Панель управления включает кнопки, ручку и рычаг для интуитивной эксплуатации, а ручная регулировка и опция настройки количества порции дают полный контроль над процессом. Емкость для зерен рассчитана на 240 г, а контейнер для молотого оснащён системой Twist & Lock для аккуратного хранения; материал последнего — Tritan™, стойкий к запахам и механическим воздействиям. Система жерновов выполнена из нержавеющей стали, есть съёмный верхний элемент и съёмная опорная плата для удобства чистки; антистатическая технология снижает оседание частиц, а нескользящие ножки обеспечивают стабильность при работе. Функциональность сосредоточена вокруг точного помола: регулировка грубости предусматривает 15 макроступеней и 50 микрошагов для детальной калибровки, доступные параметры включают средний, тонкий и супертонкий помол, причём значение для эспрессо по умолчанию — 2. Мощность 150 Вт обеспечивает эффективную переработку зерна, электрический кабель длиной 1 м и стандартное напряжение 220–240 В позволяют подключить устройство в большинстве сетей; частота 50–60 Гц учитывает региональные особенности. Конструкция продумана для удобства: есть регулировка количества кофе, а ручная подстройка помогает добиться желаемой текстуры и аромата. Материалы подобраны с упором на прочность и гигиеничность: пластик корпуса комбинирован с элементами из нержавеющей стали, что облегчает уход и продлевает срок службы. Жернова из нержавейки сохраняют стабильность эффекта при длительной эксплуатации, а съёмные детали упрощают очистку и обслуживание. Антистатическая система минимизирует разброс молотого и облегчает дозирование, что особенно ценно при приготовлении порций для эспрессо и фильтра. В комплект входят держатель центрального фильтра, емкость для молотого и щетка для чистки, что делает набор готовым к использованию сразу после распаковки. Съёмные узлы и продуманная опорная плата упрощают ежедневный уход и возвращают первозданный внешний вид без специальных средств. Благодаря компактной конструкции прибор удобно хранить, а несущий стиль 50-х придаёт интерьеру ноту ретро. Упаковочные параметры учитывают транспортировку: высота коробки 49.5 см, ширина 27.5 см, глубина 19.5 см, а вес брутто 4.78 кг. Сам агрегат имеет высоту 34.5 см, ширину 15 см, глубину 22 см при массе 3.1 кг, что делает его мобильным и простым в переноске. Для тех, кто ценит баланс между эстетикой и технической оснащённостью, такое решение обещает надёжность и удобство применения.
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Отзывы


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