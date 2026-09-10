Кофемолка Hyundai HYC-G5261

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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 880 руб.
2 430
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379926
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Hyundai HYC-G5261 - компактная и простая в использовании кофемолка. Прибор позволяет измельчать до 50 г зерен за один раз. ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ Модель оснащена особым типом жерновов - ротационным ножом. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, поэтому отличается износостойкостью и долговечностью. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Для активации единственной универсальной скорости нажмите кнопку включения. Степень помола вы регулируете сами - она зависит от времени работы лезвий. Вы будете беспрепятственно контролировать этот процесс, поскольку сверху предусмотрена прозрачная вставка. О КОНСТРУКЦИИ Пластиковый корпус сделан в виде колбы, которую удобно держать в ладони. Устойчивости устройству придают крепкие прорезиненные ножки. БЕСПРОБЛЕМНЫЙ УХОД Внешнюю и внутреннюю поверхность кухонного помощника достаточно протирать слегка влажной тканевой салфеткой по мере загрязнения. А съемную крышку можно мыть в теплой мыльной воде.
Hyundai HYC-G5261 - компактная и простая в использовании кофемолка. Прибор позволяет измельчать до 50 г зерен за один раз. ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ Модель оснащена особым типом жерновов - ротационным ножом. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, поэтому отличается износостойкостью и долговечностью. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Для активации единственной универсальной скорости нажмите кнопку включения. Степень помола вы регулируете сами - она зависит от времени работы лезвий. Вы будете беспрепятственно контролировать этот процесс, поскольку сверху предусмотрена прозрачная вставка. О КОНСТРУКЦИИ Пластиковый корпус сделан в виде колбы, которую удобно держать в ладони. Устойчивости устройству придают крепкие прорезиненные ножки. БЕСПРОБЛЕМНЫЙ УХОД Внешнюю и внутреннюю поверхность кухонного помощника достаточно протирать слегка влажной тканевой салфеткой по мере загрязнения. А съемную крышку можно мыть в теплой мыльной воде.
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