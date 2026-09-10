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Кофемолка Hyundai HYC-G5261 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Hyundai HYC-G5261

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Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 1
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 2
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 3
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 4
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 5
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 6
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 7
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 8
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 9
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 10
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 11
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 12
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 13
Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 1
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 2
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 3
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 4
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 5
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 6
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 7
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 8
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 9
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 10
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 11
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 12
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 13
  • Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 880 руб.  2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379926
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
нет
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х11
Вес, г.
900

Описание товара Кофемолка Hyundai HYC-G5261

Hyundai HYC-G5261 - компактная и простая в использовании кофемолка. Прибор позволяет измельчать до 50 г зерен за один раз. ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ Модель оснащена особым типом жерновов - ротационным ножом. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, поэтому отличается износостойкостью и долговечностью. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Для активации единственной универсальной скорости нажмите кнопку включения. Степень помола вы регулируете сами - она зависит от времени работы лезвий. Вы будете беспрепятственно контролировать этот процесс, поскольку сверху предусмотрена прозрачная вставка. О КОНСТРУКЦИИ Пластиковый корпус сделан в виде колбы, которую удобно держать в ладони. Устойчивости устройству придают крепкие прорезиненные ножки. БЕСПРОБЛЕМНЫЙ УХОД Внешнюю и внутреннюю поверхность кухонного помощника достаточно протирать слегка влажной тканевой салфеткой по мере загрязнения. А съемную крышку можно мыть в теплой мыльной воде.

Отзывы о товаре Кофемолка Hyundai HYC-G5261




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
нет
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYC-G5261 - компактная и простая в использовании кофемолка. Прибор позволяет измельчать до 50 г зерен за один раз. ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ Модель оснащена особым типом жерновов - ротационным ножом. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, поэтому отличается износостойкостью и долговечностью. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Для активации единственной универсальной скорости нажмите кнопку включения. Степень помола вы регулируете сами - она зависит от времени работы лезвий. Вы будете беспрепятственно контролировать этот процесс, поскольку сверху предусмотрена прозрачная вставка. О КОНСТРУКЦИИ Пластиковый корпус сделан в виде колбы, которую удобно держать в ладони. Устойчивости устройству придают крепкие прорезиненные ножки. БЕСПРОБЛЕМНЫЙ УХОД Внешнюю и внутреннюю поверхность кухонного помощника достаточно протирать слегка влажной тканевой салфеткой по мере загрязнения. А съемную крышку можно мыть в теплой мыльной воде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемолка Hyundai HYC-G5261 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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