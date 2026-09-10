Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX

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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
50
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411049
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Электрическая кофемолка Zelmer ZCG7425 в аккуратном корпусе с прозрачной защитной крышкой пригодиться для ценителей кофе. Зерна перемалываются с помощью ротационного ножа в бункере из нержавеющей стали. Кнопка расположена прямо на крышке, вы сможете контролировать степень помола от грубого до мелкого. Можно также перемалывать специи. За корпусом из нержавеющей стали легко ухаживать, он будет достаточно долговечен.
Мощность Zelmer ZCG7325B составляет 150 Вт, а бункер вмещает 50 г зерен. Компактная кофемолка проста в применении, а при хранении не занимает много места. Система безопасности предотвращает открытие во время работы. Само компактно и не займет много места.
Электрическая кофемолка Zelmer ZCG7425 в аккуратном корпусе с прозрачной защитной крышкой пригодиться для ценителей кофе. Зерна перемалываются с помощью ротационного ножа в бункере из нержавеющей стали. Кнопка расположена прямо на крышке, вы сможете контролировать степень помола от грубого до мелкого. Можно также перемалывать специи. За корпусом из нержавеющей стали легко ухаживать, он будет достаточно долговечен.
Мощность Zelmer ZCG7325B составляет 150 Вт, а бункер вмещает 50 г зерен. Компактная кофемолка проста в применении, а при хранении не занимает много места. Система безопасности предотвращает открытие во время работы. Само компактно и не займет много места.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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