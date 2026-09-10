Top.Mail.Ru
Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 1
Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 2
Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 3
Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 4
Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 5
Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 6
Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 7
Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 8
Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
50
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 1
  • Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 2
  • Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 3
  • Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 4
  • Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 5
  • Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 6
  • Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 7
  • Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 8
  • Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411049
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый
Вместимость, г
50
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х11
Вес, г.
920

Описание товара Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX

Электрическая кофемолка Zelmer ZCG7425 в аккуратном корпусе с прозрачной защитной крышкой пригодиться для ценителей кофе. Зерна перемалываются с помощью ротационного ножа в бункере из нержавеющей стали. Кнопка расположена прямо на крышке, вы сможете контролировать степень помола от грубого до мелкого. Можно также перемалывать специи. За корпусом из нержавеющей стали легко ухаживать, он будет достаточно долговечен. Мощность Zelmer ZCG7325B составляет 150 Вт, а бункер вмещает 50 г зерен. Компактная кофемолка проста в применении, а при хранении не занимает много места. Система безопасности предотвращает открытие во время работы. Само компактно и не займет много места.

Отзывы о товаре Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый
Вместимость, г
50
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая кофемолка Zelmer ZCG7425 в аккуратном корпусе с прозрачной защитной крышкой пригодиться для ценителей кофе. Зерна перемалываются с помощью ротационного ножа в бункере из нержавеющей стали. Кнопка расположена прямо на крышке, вы сможете контролировать степень помола от грубого до мелкого. Можно также перемалывать специи. За корпусом из нержавеющей стали легко ухаживать, он будет достаточно долговечен. Мощность Zelmer ZCG7325B составляет 150 Вт, а бункер вмещает 50 г зерен. Компактная кофемолка проста в применении, а при хранении не занимает много места. Система безопасности предотвращает открытие во время работы. Само компактно и не займет много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемолка Zelmer ZCG7425 INOX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...