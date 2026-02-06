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Кофемолка Bosch TSM6A014R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Bosch TSM6A014R

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Кофемолка Bosch TSM6A014R - фото 4
Кофемолка Bosch TSM6A014R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
75
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Bosch TSM6A014R - фото 1
  • Кофемолка Bosch TSM6A014R - фото 2
  • Кофемолка Bosch TSM6A014R - фото 3
  • Кофемолка Bosch TSM6A014R - фото 4
  • Кофемолка Bosch TSM6A014R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584656
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Цвет
красный
Комлектация
Кофемолка,инструкция,упаковка-1шт.
Вместимость, г
75
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
21х10х10
Вес, г.
525

Описание товара Кофемолка Bosch TSM6A014R

Кофемолка электрическая TSM6A014R от Bosch – это надежное и эффективное устройство для приготовления свежемолотого кофе. С мощностью 180 Вт и емкостью контейнера для зерен в 75 г, она идеально подходит для домашнего использования. Такого количества кофе хватит для приготовления двух чашек двойного эспрессо. Высокая мощность позволит этому прибору измельчить зерна кофе за минимальное количество времени. Кофемолка оборудована ротационным ножом, отвечающим за измельчение кофейных зерен. Материал копуса – пластик, обеспечивает легкость в обращении и долговечность, материал лезвий - нержавеющая сталь. Размеры кофемолки (В х Ш х Г), см - 17 х 9 х 9. Не займет много места на кухне. Предусмотрена блокировка включения при снятой крышке. Длина сетевого шнура - 0.9 м. Кофемолка TSM6A014R от Bosch поможет Вам просто и быстро получить ароматный и свежий кофе для вашего утреннего настроения.

Отзывы о товаре Кофемолка Bosch TSM6A014R

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Валентина К.

Достоинства:


Комментарий:
понравилась, легко получается мелкий помол.спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Геннадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Качество материалом несколько отличается от производства 5-7 летней аналогичной модели. Маркировки те же, звук тот же, работает норм. Оригинал. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Светлана У.

Достоинства:


Комментарий:
кофемолка понравилась. Мелет хорошо, вмещаемость хорошая, приятно держать в руках пластик приятный на ощупь. спасибо продавцу и производителю, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемолка, бралась в подарок. Функцию выполняет
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Людмила В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная кофемолка! и в квартире, и на даче такая, и в подарок дважды покупали..работает безотказно,хорошо мелет и работает тихо сравнительно..благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Наталия Э.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая маленькая кофемолка для дома, для семьи. много не мелет, тихая, аккуратная, красивый дизайн
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемолка классная. Пользуюсь кофемолкой часто, поэтому заказывала не однократно. Только этой фирмы. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Maksim hitklif

Достоинства:


Комментарий:
отличная машинка для помола кофе цена качество супер
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Pasha P.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая,оригинал,только один минус мыть нельзя и сухая чистка
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Классическая кофемолка. Всю жизнь такими пользуюсь.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая кофемолка. сомневалась когда брала. И зря. она даже лучше, чем я искала.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Купила несколько цветов на подарки. Отлично перемалывает
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Тихая, есть с чем сравнить. Молит отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Взяла лен молоть , хорошо и тихо работает! кофе молоть ещё не пробовала!
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Не супер, но вполне неплохо. Кофе мелет, если хотите помельче, то надо потанцевать с кофемолкой, проворачивать ее набок и обратно, как шейкер...
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Виктория В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная машина. у меня служит уже 3 года. довольна и купила друзьям в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Михаил Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили на следующий день (СПб) Кофемолка компактная, аккуратная, работает. Мне понравилась, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Казбек Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, мелет быстро,мотор не нагревается, всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
жужит и жужит...очень долго работает...надежная и неприхотливая...главное не ронять
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Карина

Достоинства:


Комментарий:
Классная. Особенно порадовал уклон - это помогает не трясти кофемолку
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
кофе может хорошо,сразу был запах теперь выветрился,зять доволен подарком. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая и мощная. Отличное соотношение качества и цены
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
взяла на подарок, у меня такой же. Работает больше года. Надеюсь, что качество не изменилось.



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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Цвет
красный
Комлектация
Кофемолка,инструкция,упаковка-1шт.
Вместимость, г
75
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Словения
Описание
Кофемолка электрическая TSM6A014R от Bosch – это надежное и эффективное устройство для приготовления свежемолотого кофе. С мощностью 180 Вт и емкостью контейнера для зерен в 75 г, она идеально подходит для домашнего использования. Такого количества кофе хватит для приготовления двух чашек двойного эспрессо. Высокая мощность позволит этому прибору измельчить зерна кофе за минимальное количество времени. Кофемолка оборудована ротационным ножом, отвечающим за измельчение кофейных зерен. Материал копуса – пластик, обеспечивает легкость в обращении и долговечность, материал лезвий - нержавеющая сталь. Размеры кофемолки (В х Ш х Г), см - 17 х 9 х 9. Не займет много места на кухне. Предусмотрена блокировка включения при снятой крышке. Длина сетевого шнура - 0.9 м. Кофемолка TSM6A014R от Bosch поможет Вам просто и быстро получить ароматный и свежий кофе для вашего утреннего настроения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Валентина К.

Достоинства:


Комментарий:
понравилась, легко получается мелкий помол.спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Геннадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Качество материалом несколько отличается от производства 5-7 летней аналогичной модели. Маркировки те же, звук тот же, работает норм. Оригинал. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Светлана У.

Достоинства:


Комментарий:
кофемолка понравилась. Мелет хорошо, вмещаемость хорошая, приятно держать в руках пластик приятный на ощупь. спасибо продавцу и производителю, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемолка, бралась в подарок. Функцию выполняет
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Людмила В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная кофемолка! и в квартире, и на даче такая, и в подарок дважды покупали..работает безотказно,хорошо мелет и работает тихо сравнительно..благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Наталия Э.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая маленькая кофемолка для дома, для семьи. много не мелет, тихая, аккуратная, красивый дизайн
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемолка классная. Пользуюсь кофемолкой часто, поэтому заказывала не однократно. Только этой фирмы. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Maksim hitklif

Достоинства:


Комментарий:
отличная машинка для помола кофе цена качество супер
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Pasha P.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая,оригинал,только один минус мыть нельзя и сухая чистка
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Классическая кофемолка. Всю жизнь такими пользуюсь.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая кофемолка. сомневалась когда брала. И зря. она даже лучше, чем я искала.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Купила несколько цветов на подарки. Отлично перемалывает
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Тихая, есть с чем сравнить. Молит отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Взяла лен молоть , хорошо и тихо работает! кофе молоть ещё не пробовала!
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Не супер, но вполне неплохо. Кофе мелет, если хотите помельче, то надо потанцевать с кофемолкой, проворачивать ее набок и обратно, как шейкер...
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Виктория В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная машина. у меня служит уже 3 года. довольна и купила друзьям в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Михаил Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили на следующий день (СПб) Кофемолка компактная, аккуратная, работает. Мне понравилась, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Казбек Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, мелет быстро,мотор не нагревается, всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
жужит и жужит...очень долго работает...надежная и неприхотливая...главное не ронять
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Карина

Достоинства:


Комментарий:
Классная. Особенно порадовал уклон - это помогает не трясти кофемолку
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
кофе может хорошо,сразу был запах теперь выветрился,зять доволен подарком. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая и мощная. Отличное соотношение качества и цены
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
взяла на подарок, у меня такой же. Работает больше года. Надеюсь, что качество не изменилось.


Кофемолка Bosch TSM6A014R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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