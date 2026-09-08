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Кофемолка Starwind SGP8426 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Starwind SGP8426

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Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 1
Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 2
Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 3
Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 4
Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 5
Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 6
Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 7
Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 8
Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 9
Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 10
Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 11
Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолки
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
80
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 1
  • Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 2
  • Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 3
  • Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 4
  • Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 5
  • Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 6
  • Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 7
  • Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 8
  • Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 9
  • Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 10
  • Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 11
  • Кофемолка Starwind SGP8426 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 122441
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Кофемолки
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Вместимость, г
80
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х13
Вес, г.
975

Описание товара Кофемолка Starwind SGP8426

Кофемолка Starwind SGP8426 Высококачественная и стильная кофемолка Starwind SGP8426 добавляет удовольствия в вашу жизнь. Внутренняя сторона корпуса и лезвие из нержавеющей стали делают модель прочной и долговечной, острое лезвие предлагает мощные характеристики, идеально подходит для измельчения кофейных зерен, специй, орехов, круп и других зерновых. Прозрачная крышка позволяет легко увидеть эффект помола, при этом можно регулировать грубую, среднюю или мелкую форму помола. Легко работать: просто нажмите кнопку, чтобы начать помол и отпустите, чтобы остановить. Кроме того, компактный дизайн и размеры, позволяют легко хранить кофемолку в любом месте кухни. Особенности: изготовление высокого качества; корпус из качественного пластика; лезвия из нержавеющей стали, прочные и крепкие; острота лезвий, обеспечивает эффективность и высокую производительность; измельчение кофейных зерен, специй, солей, круп и других зерен; компактный дизайн и небольшие размеры; управление одной кнопкой; прозрачная крышка удобна для наблюдения эффекта помола; малый размер и большая производительность, подходит для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Кофемолка Starwind SGP8426




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Кофемолки
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Вместимость, г
80
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка Starwind SGP8426 Высококачественная и стильная кофемолка Starwind SGP8426 добавляет удовольствия в вашу жизнь. Внутренняя сторона корпуса и лезвие из нержавеющей стали делают модель прочной и долговечной, острое лезвие предлагает мощные характеристики, идеально подходит для измельчения кофейных зерен, специй, орехов, круп и других зерновых. Прозрачная крышка позволяет легко увидеть эффект помола, при этом можно регулировать грубую, среднюю или мелкую форму помола. Легко работать: просто нажмите кнопку, чтобы начать помол и отпустите, чтобы остановить. Кроме того, компактный дизайн и размеры, позволяют легко хранить кофемолку в любом месте кухни. Особенности: изготовление высокого качества; корпус из качественного пластика; лезвия из нержавеющей стали, прочные и крепкие; острота лезвий, обеспечивает эффективность и высокую производительность; измельчение кофейных зерен, специй, солей, круп и других зерен; компактный дизайн и небольшие размеры; управление одной кнопкой; прозрачная крышка удобна для наблюдения эффекта помола; малый размер и большая производительность, подходит для ежедневного использования.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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