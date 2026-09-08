Кофемолка Starwind SGP8426
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кофемолка Starwind SGP8426
Кофемолка Starwind SGP8426 Высококачественная и стильная кофемолка Starwind SGP8426 добавляет удовольствия в вашу жизнь. Внутренняя сторона корпуса и лезвие из нержавеющей стали делают модель прочной и долговечной, острое лезвие предлагает мощные характеристики, идеально подходит для измельчения кофейных зерен, специй, орехов, круп и других зерновых. Прозрачная крышка позволяет легко увидеть эффект помола, при этом можно регулировать грубую, среднюю или мелкую форму помола. Легко работать: просто нажмите кнопку, чтобы начать помол и отпустите, чтобы остановить. Кроме того, компактный дизайн и размеры, позволяют легко хранить кофемолку в любом месте кухни. Особенности: изготовление высокого качества; корпус из качественного пластика; лезвия из нержавеющей стали, прочные и крепкие; острота лезвий, обеспечивает эффективность и высокую производительность; измельчение кофейных зерен, специй, солей, круп и других зерен; компактный дизайн и небольшие размеры; управление одной кнопкой; прозрачная крышка удобна для наблюдения эффекта помола; малый размер и большая производительность, подходит для ежедневного использования.
Отзывы о товаре Кофемолка Starwind SGP8426