Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704070
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Описание товара Кофемолка Vitek VT-1540 SR 120Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр серебристый
Легкая и компактная кофемолка Vitek VT-1540 наиболее оптимально подойдет для использования в небольшой семье. Вместительность отделения для зерен в 40 грамм позволит приготовить две полноценные чашки кофе. Мощность 120 Вт и наличие импульсного режима позволят перемолоть необходимое количество зерен всего за полминуты и даже меньше в зависимости от необходимой вам степени помола. Степень помола можно наблюдать через прозрачную верхнюю крышку. Блокировка включения устройства не позволит начать работу при плохо закрытой крышке. Система фиксации крышки не даст кофе просыпаться на стол. Эргономичный корпус обтекаемой формы кофемолки Vitek VT-1540 изготовлен из прочного пластика серебристого цвета, кнопка включения имеет ребристую поверхность. Ножи изготовлены из нержавеющей стали. Специальный отсек для хранения шнура в основании кофемолки позволяет удобно и компактно хранить устройство. В целях безопасности система оснащена функцией защиты от перегрева, которая не даст двигателю перегореть.
Легкая и компактная кофемолка Vitek VT-1540 наиболее оптимально подойдет для использования в небольшой семье. Вместительность отделения для зерен в 40 грамм позволит приготовить две полноценные чашки кофе. Мощность 120 Вт и наличие импульсного режима позволят перемолоть необходимое количество зерен всего за полминуты и даже меньше в зависимости от необходимой вам степени помола. Степень помола можно наблюдать через прозрачную верхнюю крышку. Блокировка включения устройства не позволит начать работу при плохо закрытой крышке. Система фиксации крышки не даст кофе просыпаться на стол. Эргономичный корпус обтекаемой формы кофемолки Vitek VT-1540 изготовлен из прочного пластика серебристого цвета, кнопка включения имеет ребристую поверхность. Ножи изготовлены из нержавеющей стали. Специальный отсек для хранения шнура в основании кофемолки позволяет удобно и компактно хранить устройство. В целях безопасности система оснащена функцией защиты от перегрева, которая не даст двигателю перегореть.
Кофемолка Vitek VT-1540 SR 120Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемолка Vitek VT-1540 SR 120Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр серебристый