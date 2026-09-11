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Кофемолка Starwind SGP7212, белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Starwind SGP7212, белая

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Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 1
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Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 7
Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 8
Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 9
Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 10
Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 11
Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 12
Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 13
Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 14
Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 15
Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 16
Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 17
Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 1
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 2
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 3
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 4
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 5
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 6
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 7
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 8
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 9
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 10
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 11
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 12
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 13
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 14
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 15
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 16
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 17
  • Кофемолка Starwind SGP7212, белая - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595611
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Размеры в упаковке, см
20х11х11
Вес, г.
650

Описание товара Кофемолка Starwind SGP7212, белая

Мощная кофемолка, которая позволит даже искушенному гурману приготовить основу для любого кофейного напитка с нужной величиной помола. Для разных способов приготовления кофе требуется собственный помол. Самый мелкий – для турки, самый крупный – для френч-пресса. Мощность прибора составляет 200 Вт – этого хватит, чтобы измельчить зёрна до любой необходимой консистенции и приготовить идеальный напиток. Острые ротационные ножи данной модели позволяют добиться нужного помола за считанные секунды, будь то мелкие гранулы или крупные. Дополнительно способствует их бесперебойной работе и тонкому контролю за процессом предусмотренный в кофемолке импульсный режим работы. Он заставляет работать двигатель с периодическими отключениями. Starwind SGP7212 вмещает до 70 г кофе. Стандартная пропорция для напитка средней крепости составляет 10 г на каждые 100 мл воды. То есть одного помола хватит на 2-3 чашки. Минималистичный белый дизайн устройства позволит ему вписаться в интерьер любой кухни, а компактные размеры помогут сэкономить место в шкафу или на столешнице. Орган управления на Starwind SGP7212 всего один – кнопка активации, так что с её интерфейсом разберётся любой человек без опыта работы бариста.

Отзывы о товаре Кофемолка Starwind SGP7212, белая




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Описание
Мощная кофемолка, которая позволит даже искушенному гурману приготовить основу для любого кофейного напитка с нужной величиной помола. Для разных способов приготовления кофе требуется собственный помол. Самый мелкий – для турки, самый крупный – для френч-пресса. Мощность прибора составляет 200 Вт – этого хватит, чтобы измельчить зёрна до любой необходимой консистенции и приготовить идеальный напиток. Острые ротационные ножи данной модели позволяют добиться нужного помола за считанные секунды, будь то мелкие гранулы или крупные. Дополнительно способствует их бесперебойной работе и тонкому контролю за процессом предусмотренный в кофемолке импульсный режим работы. Он заставляет работать двигатель с периодическими отключениями. Starwind SGP7212 вмещает до 70 г кофе. Стандартная пропорция для напитка средней крепости составляет 10 г на каждые 100 мл воды. То есть одного помола хватит на 2-3 чашки. Минималистичный белый дизайн устройства позволит ему вписаться в интерьер любой кухни, а компактные размеры помогут сэкономить место в шкафу или на столешнице. Орган управления на Starwind SGP7212 всего один – кнопка активации, так что с её интерфейсом разберётся любой человек без опыта работы бариста.
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