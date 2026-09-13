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Кофемолка BQ CG1005 Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка BQ CG1005 Белый

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Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 1
Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 2
Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 3
Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 4
Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 5
Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 6
Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
  • Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 1
  • Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 2
  • Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 3
  • Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 4
  • Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 5
  • Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 6
  • Кофемолка BQ CG1005 Белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719628
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Цвет
белый
Комлектация
кофемолка, упаковка
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х10
Вес, г.
600

Описание товара Кофемолка BQ CG1005 Белый

Кофемолка BQ — это компактное и стильное решение для ценителей свежемолотого кофе. С мощностью 150 Вт, эта кофемолка легко справляется с задачей перемалывания зерен, предлагая вам ароматный и насыщенный напиток. Модель выполнена в элегантном белом цвете, что делает её гармоничным дополнением любого кухонного интерьера. Кофемолка оснащена ротационным ножом, обеспечивающим равномерный помол до 70 граммов кофейных зерен за один раз — это отличный объем для приготовления нескольких чашек вашего любимого напитка. Несмотря на отсутствие функции регулировки степени помола, данная модель отлично подходит для базовых нужд любителей кофе. Для вашей безопасности, устройство оборудовано защитой от перегрева, что продлевает срок службы кофемолки и обеспечивает надежную работу. Компактный дизайн и легкий вес в 0,5 кг делают кофемолку BQ удобной в использовании и хранении. Наслаждайтесь ароматом свежесмолотого кофе каждый день с кофемолкой BQ!

Отзывы о товаре Кофемолка BQ CG1005 Белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Цвет
белый
Комлектация
кофемолка, упаковка
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка BQ — это компактное и стильное решение для ценителей свежемолотого кофе. С мощностью 150 Вт, эта кофемолка легко справляется с задачей перемалывания зерен, предлагая вам ароматный и насыщенный напиток. Модель выполнена в элегантном белом цвете, что делает её гармоничным дополнением любого кухонного интерьера. Кофемолка оснащена ротационным ножом, обеспечивающим равномерный помол до 70 граммов кофейных зерен за один раз — это отличный объем для приготовления нескольких чашек вашего любимого напитка. Несмотря на отсутствие функции регулировки степени помола, данная модель отлично подходит для базовых нужд любителей кофе. Для вашей безопасности, устройство оборудовано защитой от перегрева, что продлевает срок службы кофемолки и обеспечивает надежную работу. Компактный дизайн и легкий вес в 0,5 кг делают кофемолку BQ удобной в использовании и хранении. Наслаждайтесь ароматом свежесмолотого кофе каждый день с кофемолкой BQ!
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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