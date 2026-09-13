Описание товара Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка

Обладатели премии «Грэмми» рок-группа Twenty One Pilots анонсировала свой седьмой полноформатный альбом Breach который выйдет в сентябре 2025 года на лейбле Fueled By Ramen . Вместе с альбомом дуэт выпустил первый сингл с пластинки « The Contract », который выйдет 12 июня. В истинном стиле Twenty One Pilots группа намекнула на анонс серией загадочных подсказок во время тура и в социальных сетях, чтобы фанаты могли собрать воедино названия альбома и синглов. Анонс сопровождался запуском раннего предзаказа на винил и CD Breach [издание первого прессования]. Breach достигает пика карьеры группы, которая только что завершила тур The Clancy World Tour в начале этого месяца, в ходе которого они отыграли 72 концерта перед более чем 1,1 миллиона поклонников. О прославленном живом концерте, завершившемся на арене O2 двумя аншлаговыми концертами, Дорк восторженно отозвался: «...их девиз „Мы — Twenty One Pilots, и вы тоже“ никогда не казался таким блестящим и точным». Как будто это было непростым испытанием, они находят способ аккуратно связать воедино разные эпохи, истории и образы под одним двухчасовым зонтом. Всего в прошлом месяце группа Twenty One Pilots отметила 10-летие своего альбома Blurryface побившего все рекорды и возглавившего чарты . Помимо мегахитов « Stressed Out » и « Ride », Blurryface вошёл в историю, завоевав мировой рекорд Гиннесса как первый альбом, каждая песня которого получила статус «золотой» или «платиновой» по версии RIAA. Альбом собрал более 15 миллиардов прослушиваний и стал рок-альбомом №1 в 2010-х годах, закрепив за Twenty One Pilots статус одного из самых влиятельных современных коллективов в этом жанре. К тому моменту, как Clancy исполнился год, альбом собрал 66 миллионов прослушиваний в Великобритании, достигнув второго места в официальных чартах. Breach знаменует собой завершение истории группы «DEMA», охватывающей период с Trench (2018), Scaled & Icy (2021) и Clancy (2024). « Breach » рассказывает о борьбе Тайлера с собственными мыслями и психическим здоровьем, которая представлена ??через персонажа, которого играет Тайлер, по имени Клэнси. Анонс альбома « Breach » стал самым популярным постом группы в Instagram за всю историю, и его настроение — одно из самых восторженных.