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Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка

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Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 1
Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 2
Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 3
Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 4
Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 5
Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 6
Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
Breach
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 1
  • Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 2
  • Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 3
  • Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 4
  • Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 5
  • Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 6
  • Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718191
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678594618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
Breach
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
City Walls, RAWFEAR, Drum Show, Garbage, The Contract, Downstairs, Robot Voices, Center Mass, Cottonwood, One Way, Days Lie Dormant, Tally, Intentions
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Twenty One Pilots - Breach (Clear) (0075678594618) виниловая пластинка

Обладатели премии «Грэмми» рок-группа Twenty One Pilots анонсировала свой седьмой полноформатный альбом Breach который выйдет в сентябре 2025 года на лейбле Fueled By Ramen . Вместе с альбомом дуэт выпустил первый сингл с пластинки « The Contract », который выйдет 12 июня. В истинном стиле Twenty One Pilots группа намекнула на анонс серией загадочных подсказок во время тура и в социальных сетях, чтобы фанаты могли собрать воедино названия альбома и синглов. Анонс сопровождался запуском раннего предзаказа на винил и CD Breach [издание первого прессования]. Breach достигает пика карьеры группы, которая только что завершила тур The Clancy World Tour в начале этого месяца, в ходе которого они отыграли 72 концерта перед более чем 1,1 миллиона поклонников. О прославленном живом концерте, завершившемся на арене O2 двумя аншлаговыми концертами, Дорк восторженно отозвался: «...их девиз „Мы — Twenty One Pilots, и вы тоже“ никогда не казался таким блестящим и точным». Как будто это было непростым испытанием, они находят способ аккуратно связать воедино разные эпохи, истории и образы под одним двухчасовым зонтом. Всего в прошлом месяце группа Twenty One Pilots отметила 10-летие своего альбома Blurryface побившего все рекорды и возглавившего чарты . Помимо мегахитов « Stressed Out » и « Ride », Blurryface вошёл в историю, завоевав мировой рекорд Гиннесса как первый альбом, каждая песня которого получила статус «золотой» или «платиновой» по версии RIAA. Альбом собрал более 15 миллиардов прослушиваний и стал рок-альбомом №1 в 2010-х годах, закрепив за Twenty One Pilots статус одного из самых влиятельных современных коллективов в этом жанре. К тому моменту, как Clancy исполнился год, альбом собрал 66 миллионов прослушиваний в Великобритании, достигнув второго места в официальных чартах. Breach знаменует собой завершение истории группы «DEMA», охватывающей период с Trench (2018), Scaled & Icy (2021) и Clancy (2024). « Breach » рассказывает о борьбе Тайлера с собственными мыслями и психическим здоровьем, которая представлена ??через персонажа, которого играет Тайлер, по имени Клэнси. Анонс альбома « Breach » стал самым популярным постом группы в Instagram за всю историю, и его настроение — одно из самых восторженных.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678594618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
Breach
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
City Walls, RAWFEAR, Drum Show, Garbage, The Contract, Downstairs, Robot Voices, Center Mass, Cottonwood, One Way, Days Lie Dormant, Tally, Intentions
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Обладатели премии «Грэмми» рок-группа Twenty One Pilots анонсировала свой седьмой полноформатный альбом Breach который выйдет в сентябре 2025 года на лейбле Fueled By Ramen . Вместе с альбомом дуэт выпустил первый сингл с пластинки « The Contract », который выйдет 12 июня. В истинном стиле Twenty One Pilots группа намекнула на анонс серией загадочных подсказок во время тура и в социальных сетях, чтобы фанаты могли собрать воедино названия альбома и синглов. Анонс сопровождался запуском раннего предзаказа на винил и CD Breach [издание первого прессования]. Breach достигает пика карьеры группы, которая только что завершила тур The Clancy World Tour в начале этого месяца, в ходе которого они отыграли 72 концерта перед более чем 1,1 миллиона поклонников. О прославленном живом концерте, завершившемся на арене O2 двумя аншлаговыми концертами, Дорк восторженно отозвался: «...их девиз „Мы — Twenty One Pilots, и вы тоже“ никогда не казался таким блестящим и точным». Как будто это было непростым испытанием, они находят способ аккуратно связать воедино разные эпохи, истории и образы под одним двухчасовым зонтом. Всего в прошлом месяце группа Twenty One Pilots отметила 10-летие своего альбома Blurryface побившего все рекорды и возглавившего чарты . Помимо мегахитов « Stressed Out » и « Ride », Blurryface вошёл в историю, завоевав мировой рекорд Гиннесса как первый альбом, каждая песня которого получила статус «золотой» или «платиновой» по версии RIAA. Альбом собрал более 15 миллиардов прослушиваний и стал рок-альбомом №1 в 2010-х годах, закрепив за Twenty One Pilots статус одного из самых влиятельных современных коллективов в этом жанре. К тому моменту, как Clancy исполнился год, альбом собрал 66 миллионов прослушиваний в Великобритании, достигнув второго места в официальных чартах. Breach знаменует собой завершение истории группы «DEMA», охватывающей период с Trench (2018), Scaled & Icy (2021) и Clancy (2024). « Breach » рассказывает о борьбе Тайлера с собственными мыслями и психическим здоровьем, которая представлена ??через персонажа, которого играет Тайлер, по имени Клэнси. Анонс альбома « Breach » стал самым популярным постом группы в Instagram за всю историю, и его настроение — одно из самых восторженных.
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