P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.02.2023
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
Trustfall
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 615836
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587726515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.02.2023
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
Trustfall
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка
Девятый студийный альбом P!nk, вышедший в 2023 году. Альбом получил в целом положительные отзывы у музыкальных критиков и занял высокие позиции в мировых чартах. В хит-парадах Великобритании, Австралии и Канады Trustfall занял первую строчку, в США - вторую. В записи альбома приняли участие группа The Lumineers, а также Крис Стэплтон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587726515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.02.2023
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
Trustfall
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Девятый студийный альбом P!nk, вышедший в 2023 году. Альбом получил в целом положительные отзывы у музыкальных критиков и занял высокие позиции в мировых чартах. В хит-парадах Великобритании, Австралии и Канады Trustfall занял первую строчку, в США - вторую. В записи альбома приняли участие группа The Lumineers, а также Крис Стэплтон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Быстрая доставка, новая пластинка, без нареканий
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Вот сколько Pink на сцене, а до сих пор пишет актуальную музыку. Хорошего качества пластинки, всё супер.
P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре P!NK - Trustfall (0196587726515) виниловая пластинка
Достоинства:
Быстрая доставка, новая пластинка, без нареканий
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Вот сколько Pink на сцене, а до сих пор пишет актуальную музыку. Хорошего качества пластинки, всё супер.