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Annie Lennox - Medusa (0889854206710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Annie Lennox - Medusa (0889854206710) виниловая пластинка

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Annie Lennox - Medusa (0889854206710) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Annie Lennox
Альбом (сингл)
MEDUSA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annie Lennox - Medusa (0889854206710) виниловая пластинка - фото 1
  • Annie Lennox - Medusa (0889854206710) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Annie Lennox - Medusa (0889854206710) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LENNOX, ANNIE
filter_none Товар входит в коллекцию LENNOX, ANNIE

Коллекция LENNOX, ANNIE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854206710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Annie Lennox
Альбом (сингл)
MEDUSA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
No More "I Love You's", Take Me to the River, A Whiter Shade of Pale, Don't Let It Bring You Down, Train In Vain, I Can't Get Next to You, Downtown Lights, Thin Line Between Love and Hate, Waiting In Vain, Something So Right
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Греция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Annie Lennox - Medusa (0889854206710) виниловая пластинка

Track List

A1No More " I Love You's "4:51
A2Take Me To The River3:31
A3A Whiter Shade Of Pale5:17
A4Don't Let It Bring You Down3:36
A5Train In Vain4:38
B1I Can't Get Next To You3:09
B2Downtown Lights6:42
B3Thin Line Between Love And Hate5:53
B4Waiting In Vain5:40
B5Something So Right3:54
B6Heaven4:57



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре Annie Lennox - Medusa (0889854206710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854206710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Annie Lennox
Альбом (сингл)
MEDUSA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
No More "I Love You's", Take Me to the River, A Whiter Shade of Pale, Don't Let It Bring You Down, Train In Vain, I Can't Get Next to You, Downtown Lights, Thin Line Between Love and Hate, Waiting In Vain, Something So Right
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Греция
Описание

Track List

A1No More " I Love You's "4:51
A2Take Me To The River3:31
A3A Whiter Shade Of Pale5:17
A4Don't Let It Bring You Down3:36
A5Train In Vain4:38
B1I Can't Get Next To You3:09
B2Downtown Lights6:42
B3Thin Line Between Love And Hate5:53
B4Waiting In Vain5:40
B5Something So Right3:54
B6Heaven4:57


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Annie Lennox - Medusa (0889854206710) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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