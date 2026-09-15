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Britney Spears - Oops I Did It Again (Coloured) (0196587791315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Britney Spears - Oops I Did It Again (Coloured) (0196587791315) виниловая пластинка

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Britney Spears - Oops I Did It Again (Coloured) (0196587791315) виниловая пластинка - фото 1
Britney Spears - Oops I Did It Again (Coloured) (0196587791315) виниловая пластинка - фото 2
Britney Spears - Oops I Did It Again (Coloured) (0196587791315) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Oops I Did It Again
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Britney Spears - Oops I Did It Again (Coloured) (0196587791315) виниловая пластинка - фото 1
  • Britney Spears - Oops I Did It Again (Coloured) (0196587791315) виниловая пластинка - фото 2
  • Britney Spears - Oops I Did It Again (Coloured) (0196587791315) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615855
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Britney Spears - Oops I Did It Again (Coloured) (0196587791315) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587791315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Oops I Did It Again
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Oops!...I Did It Again, Stronger, Don't Go Knockin' On My Door, (I Can't Get No) Satisfaction, Don't Let Me Be The Last To Know, What U See (Is What U Get), Lucky, One Kiss From You, Where Are You Now, Can't Make You Love Me, When Your Eyes Say It, Dear Diary
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Britney Spears - Oops I Did It Again (Coloured) (0196587791315) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oops!...I Did It Again, Stronger, Don't Go Knockin' On My Door, (I Can't Get No) Satisfaction, Don't Let Me Be The Last To Know, What U See (Is What U Get), Lucky, One Kiss From You, Where Are You Now, Can't Make You Love Me, When Your Eyes Say It, Dear Diary

Отзывы о товаре Britney Spears - Oops I Did It Again (Coloured) (0196587791315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587791315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Oops I Did It Again
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Oops!...I Did It Again, Stronger, Don't Go Knockin' On My Door, (I Can't Get No) Satisfaction, Don't Let Me Be The Last To Know, What U See (Is What U Get), Lucky, One Kiss From You, Where Are You Now, Can't Make You Love Me, When Your Eyes Say It, Dear Diary
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oops!...I Did It Again, Stronger, Don't Go Knockin' On My Door, (I Can't Get No) Satisfaction, Don't Let Me Be The Last To Know, What U See (Is What U Get), Lucky, One Kiss From You, Where Are You Now, Can't Make You Love Me, When Your Eyes Say It, Dear Diary
Самовывоз
Доставка
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Britney Spears - Oops I Did It Again (Coloured) (0196587791315) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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