Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка
Огромная волна шумихи вокруг ее персоны теперь достигла Европы. Лиззо (Мелисса Джефферсон) аутентична, осязаема и отстаивает все социальные проблемы, связанные с бодишеймингом, любовью к себе и правами ЛГБТК. Лиззо - это воплощение сильной и раскрепощенной женщины. Помимо своей музыки, Лиззо воплощает собой социально востребованную ролевую модель женщины. Непринужденная, с четкими взглядами и большой долей духа, который необходим, чтобы изменить мир. Когда вы любите себя, все становится возможным. Благодаря своей ослепительной личности, непревзойденной харизме и голосу, который заставляет пол содрогаться, Лиззо обладает почти безграничной уверенностью в себе и выходит в центр внимания с большим количеством лукавства, темперамента и души. Используя свой вокальный диапазон как никогда раньше и широко отмечая себя, она говорит все, что думает, ничего не цензурирует и демонстрирует завидный уровень честности, чистой страсти и пламенного рвения. После таких хитов, как "Good As Hell", "Juice" и "Boys", она уже собрала множество эйфорических отзывов и теперь берет старт в 2019 году со своим студийным альбомом "Cuz I Love You". Дебютный альбом Лиззо, включающий хитовые синглы "Juice", "Truth Hurts" и совершенно новую версию песни "Good As Hell" с Арианой Гранде. Когда вы любите себя, все становится возможным. Выражая безграничную уверенность с помощью потрясающего голоса, яркой индивидуальности и неоспоримой звездной силы, Лиззо выходит в центр внимания с большим количеством нахальства, духа и души. Она как никогда раньше использует свой вокальный диапазон и превозносит себя в полной мере. Она говорит все, что думает, ничего не цензурирует и обеспечивает завидный уровень честности, чистой страсти и свежего огня.
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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