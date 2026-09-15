Описание товара Jennifer Lopez - This Is Me…Then (0194399784518) виниловая пластинка

«This Is Me... Then» - третий студийный альбом американской певицы Дженнифер Лопес. Он был выпущен 26 ноября 2002 года лейблом Epic Records. До появления альбома Лопес начала громкие отношения с Беном Аффлеком, после чего в прессе развернулась настоящая шумиха. Ее роман с Аффлеком послужили главным вдохновением для альбома, который она посвятила именно ему. Первоначально релиз «This Is Me...Then» был запланирован к выпуску на 2001 год, но был быстро перенесен на более поздний срок после того, как Томми Моттола, глава Sony Music Entertainment, специально слил информацию о его лид-сингле Jenny from the Block. Для записи альбома Лопес вновь привлекла Кори Руни, Троя Оливера и Дэна Ши, с которыми она уже работала над своими предыдущими альбомами. Певица решила отойти от танцевальной поп-музыки в сторону R&amp;amp;amp;amp;B и соул-звучания, под влиянием соул-музыки, которую она слушала в детстве. Броский материал пластинки был интегрирован с мейнстримовым хип-хопом и поп-музыкой. Во время создания альбома Лопес находилась под влиянием творчества Майкла Джексона, Лютера Вандросса и Стиви Уандера. Альбом «This Is Me... Then» получил смешанные отзывы от музыкальных критиков. Одни хвалили музыкальное направление альбома, считая его самым сильным на тот день, другие критиковали его продюсирование и вокальное исполнение Лопес. В итоге релиз добился коммерческого успеха, достигнув второго места в США, где было продано 2,6 миллиона копий. Он также вошел в десятку лучших в таких странах, как Канада, Франция, Германия, Япония, Нидерланды, Швеция и Швейцария, продав более 6 миллионов копий по всему миру.