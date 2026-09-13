Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Silver
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Silver
Планшет Redmi - это сочетание современного дизайна и высоких технологий, созданное для ценителей качества и производительности. Его элегантный серебристый корпус из алюминия привлекает внимание и обеспечивает надёжность в повседневном использовании. С диагональю экрана 12,1 дюймов и высоким разрешением 2560x1600, планшет подарит вам невероятное визуальное удовольствие при просмотре фильмов, играх и чтении. Операционная система Android обеспечивает широкий доступ к приложениям и играм, а процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с частотой 2,7 ГГц и 8 ядрами гарантирует молниеносную обработку данных и бесперебойную работу в многозадачном режиме. Оперативная память объёмом 8 Гб и встроенная память на 256 Гб позволяют комфортно хранить и запускать множество приложений и файлов, а наличие слота для карты памяти расширяет ваши возможности для хранения данных. Это устройство станет идеальным помощником как для работы, так и для развлечений, предлагая все необходимые функции для современных пользователей.
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Теги товара: для студента, На Android, Игровые
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Теги товара: для студента, На Android, Игровые
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