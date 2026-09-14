Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb LTE (SM-X135FZAECAU) графит
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb LTE (SM-X135FZAECAU) графит
**Планшет Samsung Galaxy Tab A11 LTE 8+128Gb, графит (SM-X135FZAECAU)** Стильный и производительный планшет Samsung Galaxy Tab A11 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab A11?** * **Достаточно мощности для любых задач.** Благодаря процессору от MediaTek и 8 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью и обеспечивает плавную работу приложений. * **Достаточно места для всех ваших файлов.** Встроенной памяти на 128 ГБ хватит для хранения большого количества приложений, фото и видео. А если понадобится больше места — можно использовать карту памяти (есть отдельный слот). * **Комфортная работа с контентом.** Дисплей с разрешением 1340 x 800 и частотой обновления 90 Гц обеспечивает чёткое и плавное изображение. * **Долгое время работы без подзарядки.** Ёмкий аккумулятор на 5100 мАч позволяет пользоваться планшетом в течение длительного времени. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Всегда на связи.** Благодаря модулю сотовой связи вы можете выходить в интернет где угодно. **Основные характеристики:** * цвет: графит (серый); * технология дисплея: TFT; * проводной интерфейс: USB Type-C; * количество тыловых камер: 1; * поддержка LTE: да; * год релиза: 2025. С планшетом Samsung Galaxy Tab A11 каждый день будет наполнен новыми возможностями!
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