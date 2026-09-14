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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
SM-X230NZSECAU
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732666
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X230NZSECAU
Линейка
SM-X230NZSECAU
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
880

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый

Планшет Samsung с элегантным серебристым дизайном — это устройство, которое сочетает в себе продвинутые технические характеристики и стильный внешний вид. Оснащенный 256 ГБ встроенной памяти, он предоставляет достаточно места для хранения ваших файлов, приложений и медиа. 11-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкость изображения и комфорт при просмотре контента. Производительность планшета гарантируется современным 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц, а 8 ГБ оперативной памяти позволяют работать в многозадачном режиме без задержек. Батарея емкостью 7040 мА·ч с технологией Li-Pol обеспечивает продолжительную автономную работу. Порт зарядки USB Type-C позволяет быстро и удобно заряжать устройство. Навигационные функции поддерживаются системами BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает высокую точность и надежность позиционирования. Корпус из алюминия подчеркивает современность и надежность, а операционная система Android предоставляет доступ к множеству приложений и сервисов. Произведенный в Китае планшет Samsung идеально подойдет для пользователей, которые ценят высокую производительность, качественный дисплей и надежное аппаратное обеспечение в одном устройстве.



Теги товара: большие, 11 дюймов, На Android

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X230NZSECAU
Линейка
SM-X230NZSECAU
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung с элегантным серебристым дизайном — это устройство, которое сочетает в себе продвинутые технические характеристики и стильный внешний вид. Оснащенный 256 ГБ встроенной памяти, он предоставляет достаточно места для хранения ваших файлов, приложений и медиа. 11-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкость изображения и комфорт при просмотре контента. Производительность планшета гарантируется современным 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц, а 8 ГБ оперативной памяти позволяют работать в многозадачном режиме без задержек. Батарея емкостью 7040 мА·ч с технологией Li-Pol обеспечивает продолжительную автономную работу. Порт зарядки USB Type-C позволяет быстро и удобно заряжать устройство. Навигационные функции поддерживаются системами BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает высокую точность и надежность позиционирования. Корпус из алюминия подчеркивает современность и надежность, а операционная система Android предоставляет доступ к множеству приложений и сервисов. Произведенный в Китае планшет Samsung идеально подойдет для пользователей, которые ценят высокую производительность, качественный дисплей и надежное аппаратное обеспечение в одном устройстве.


Теги товара: большие, 11 дюймов, На Android
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Отзывы


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