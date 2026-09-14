Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый
Планшет Samsung с элегантным серебристым дизайном — это устройство, которое сочетает в себе продвинутые технические характеристики и стильный внешний вид. Оснащенный 256 ГБ встроенной памяти, он предоставляет достаточно места для хранения ваших файлов, приложений и медиа. 11-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкость изображения и комфорт при просмотре контента. Производительность планшета гарантируется современным 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц, а 8 ГБ оперативной памяти позволяют работать в многозадачном режиме без задержек. Батарея емкостью 7040 мА·ч с технологией Li-Pol обеспечивает продолжительную автономную работу. Порт зарядки USB Type-C позволяет быстро и удобно заряжать устройство. Навигационные функции поддерживаются системами BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает высокую точность и надежность позиционирования. Корпус из алюминия подчеркивает современность и надежность, а операционная система Android предоставляет доступ к множеству приложений и сервисов. Произведенный в Китае планшет Samsung идеально подойдет для пользователей, которые ценят высокую производительность, качественный дисплей и надежное аппаратное обеспечение в одном устройстве.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8"
Теги товара: большие, 11 дюймов, На Android
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 290 руб.5573 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
-
В наличииЦена 23 920 руб.5980 руб. в СплитПланшет Honor Pad X9a 8/256Gb (5301AMVF) Gray
-
В наличииЦена 23 920 руб.5980 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR
-
В наличииЦена 25 560 руб.6390 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый
-
В наличииЦена 26 380 руб.6595 руб. в СплитMATEPAD SE 11'' 8+128 LTE +Pen Gray
-
В наличииЦена 30 480 руб.7620 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5 8/256Gb (53014KCD) серый
-
В наличииЦена 31 300 руб.7825 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5" (53014KCC) +KB серый
-
В наличииЦена 32 940 руб.8235 руб. в СплитПланшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX
-
В наличииЦена 37 860 руб.9465 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte ...
-
В наличииЦена 41 960 руб.10490 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 12X Wi-Fi 12/256Gb (53014KNR) White
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8"
Теги товара: большие, 11 дюймов, На Android
Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый