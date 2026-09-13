Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5" (TA4E1M01) коричневый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5" (TA4E1M01) коричневый
Планшет Digma PRO — это идеальное сочетание стиля, мощности и функциональности. Корпус, выполненный из прочного металла, придаёт устройству современный и элегантный вид в благородном коричневом цвете. С диагональю экрана 11,5 дюймов, планшет обеспечивает яркое и насыщенное изображение для работы и развлечений. Оснащенный встроенной памятью на 256 Гб, Digma PRO позволяет хранить все ваши важные файлы, фото и приложения без необходимости использования внешних устройств. Мощный аккумулятор на 9000 мА·ч гарантирует долгую работу без частой подзарядки, а быстрая зарядка через современный разъём USB Type-C делает этот процесс максимально удобным. Производительность устройства обеспечивается мощным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц, что позволяет комфортно выполнять любые задачи. Планшет поддерживает стандарты беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11 ac, обеспечивая стабильное и быстрое подключение к интернету и другим устройствам. Основные функции GPS и ГЛОНАСС делают навигацию точной и надёжной, что будет полезно как в городской среде, так и в путешествиях. Дополнительным удобством является возможность использования планшета в качестве телефона благодаря поддержке стандартов сотовой связи 3G и 4G, а также наличию слота для SIM-карт. Фронтальная камера с разрешением 5 МП позволяет проводить видеозвонки с высоким качеством изображения, что делает Digma PRO отличным выбором для удаленной работы и общения. Digma PRO — это не просто планшет, а ваш надежный помощник в повседневной жизни, работе и развлечениях.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 290 руб.5573 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
-
В наличииЦена 23 560 руб.5890 руб. в СплитПланшет Honor Pad X9a 8/256Gb (5301AMVF) Gray
-
В наличииЦена 23 920 руб.5980 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
-
В наличииЦена 24 370 руб.6093 руб. в СплитПланшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI
-
В наличииЦена 30 480 руб.7620 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5 8/256Gb (53014KCD) серый
-
В наличииЦена 31 300 руб.7825 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5" (53014KCC) +KB серый
-
В наличииЦена 32 940 руб.8235 руб. в СплитПланшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX
-
В наличииЦена 36 220 руб.9055 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5" 8/256Gb (53014KBP) +KB фиолетовый
-
В наличииЦена 41 960 руб.10490 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 12X Wi-Fi 12/256Gb (53014KNR) White
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, для учебы
Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Odyssey 12/256Gb 11.5" (TA4E1M01) коричневый