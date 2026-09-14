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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732663
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X135FZSECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.7 х 211 х 8 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
850

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый

Планшет Samsung представляет собой инновационное устройство, сочетающее в себе производительность и стильный дизайн. Оснащенный 128 Гб встроенной памяти и 8 Гб оперативной памяти, этот планшет обеспечивает быструю обработку данных и позволит вам хранить большое количество приложений, файлов и медиа. Диагональ экрана 8,7 дюйма делает его компактным, но достаточно удобным для большинства задач, будь то просмотр видео, чтение или использование приложений. Яркий интерфейс Android обеспечивает лёгкость в использовании и доступ к множеству приложений в Google Play. Благодаря мощному восьмиядерному процессору MediaTek Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц, планшет справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Емкость аккумулятора составляет 5100 мА·ч, что обеспечивает длительное время автономной работы. Планшет поддерживает зарядку через USB Type-C, что позволяет быстро и удобно пополнять заряд батареи. Фронтальная камера на 5 МП обеспечивает достойное качество фотографий и видеосвязи. Планшет выполнен в элегантном серебристом корпусе из алюминия, который придаёт устройству современный и прочный вид. Устройство произведено в Вьетнаме, демонстрируя высокие стандарты качества и внимание к деталям, которые характерны для бренда Samsung. Клавиатура в комплект не входит, что подчеркивает его ориентацию на удобное использование в любом месте и в любое время.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X135FZSECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.7 х 211 х 8 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung представляет собой инновационное устройство, сочетающее в себе производительность и стильный дизайн. Оснащенный 128 Гб встроенной памяти и 8 Гб оперативной памяти, этот планшет обеспечивает быструю обработку данных и позволит вам хранить большое количество приложений, файлов и медиа. Диагональ экрана 8,7 дюйма делает его компактным, но достаточно удобным для большинства задач, будь то просмотр видео, чтение или использование приложений. Яркий интерфейс Android обеспечивает лёгкость в использовании и доступ к множеству приложений в Google Play. Благодаря мощному восьмиядерному процессору MediaTek Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц, планшет справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Емкость аккумулятора составляет 5100 мА·ч, что обеспечивает длительное время автономной работы. Планшет поддерживает зарядку через USB Type-C, что позволяет быстро и удобно пополнять заряд батареи. Фронтальная камера на 5 МП обеспечивает достойное качество фотографий и видеосвязи. Планшет выполнен в элегантном серебристом корпусе из алюминия, который придаёт устройству современный и прочный вид. Устройство произведено в Вьетнаме, демонстрируя высокие стандарты качества и внимание к деталям, которые характерны для бренда Samsung. Клавиатура в комплект не входит, что подчеркивает его ориентацию на удобное использование в любом месте и в любое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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