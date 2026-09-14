Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) серебристый
Планшет Samsung представляет собой инновационное устройство, сочетающее в себе производительность и стильный дизайн. Оснащенный 128 Гб встроенной памяти и 8 Гб оперативной памяти, этот планшет обеспечивает быструю обработку данных и позволит вам хранить большое количество приложений, файлов и медиа. Диагональ экрана 8,7 дюйма делает его компактным, но достаточно удобным для большинства задач, будь то просмотр видео, чтение или использование приложений. Яркий интерфейс Android обеспечивает лёгкость в использовании и доступ к множеству приложений в Google Play. Благодаря мощному восьмиядерному процессору MediaTek Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц, планшет справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Емкость аккумулятора составляет 5100 мА·ч, что обеспечивает длительное время автономной работы. Планшет поддерживает зарядку через USB Type-C, что позволяет быстро и удобно пополнять заряд батареи. Фронтальная камера на 5 МП обеспечивает достойное качество фотографий и видеосвязи. Планшет выполнен в элегантном серебристом корпусе из алюминия, который придаёт устройству современный и прочный вид. Устройство произведено в Вьетнаме, демонстрируя высокие стандарты качества и внимание к деталям, которые характерны для бренда Samsung. Клавиатура в комплект не входит, что подчеркивает его ориентацию на удобное использование в любом месте и в любое время.
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