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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 11.5
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732634
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Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.4 х 177.6 х 6.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х4
Вес, г.
980
Описание товара Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый
**Планшет HUAWEI MatePad 11.5' 8+128Gb WiFi (53014KCL), серый**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad! Устройство с экраном диагональю 11,5 дюймов подарит вам яркое и чёткое изображение, а объём оперативной памяти 8 ГБ и встроенной памяти 128 ГБ позволит комфортно работать с несколькими приложениями одновременно и хранить большое количество файлов.
**Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad:**
* **Большой и яркий экран:** наслаждайтесь просмотром видео, чтением электронных книг и работой с документами на большом экране с высоким качеством изображения.
* **Достаточно памяти:** 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — идеальное сочетание для комфортной работы и развлечений.
* **Подключение по Wi-Fi:** используйте планшет для доступа к интернету и различным онлайн-сервисам.
* **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса придаст вашему устройству лаконичный и современный вид.
HUAWEI MatePad — это надёжный помощник в работе, учёбе и развлечениях. С ним вы сможете эффективно решать повседневные задачи и наслаждаться мультимедийным контентом.
Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.4 х 177.6 х 6.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad 11.5' 8+128Gb WiFi (53014KCL), серый**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad! Устройство с экраном диагональю 11,5 дюймов подарит вам яркое и чёткое изображение, а объём оперативной памяти 8 ГБ и встроенной памяти 128 ГБ позволит комфортно работать с несколькими приложениями одновременно и хранить большое количество файлов.
**Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad:**
* **Большой и яркий экран:** наслаждайтесь просмотром видео, чтением электронных книг и работой с документами на большом экране с высоким качеством изображения.
* **Достаточно памяти:** 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — идеальное сочетание для комфортной работы и развлечений.
* **Подключение по Wi-Fi:** используйте планшет для доступа к интернету и различным онлайн-сервисам.
* **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса придаст вашему устройству лаконичный и современный вид.
HUAWEI MatePad — это надёжный помощник в работе, учёбе и развлечениях. С ним вы сможете эффективно решать повседневные задачи и наслаждаться мультимедийным контентом.
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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