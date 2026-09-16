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Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый

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Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 1
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 2
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 3
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 4
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 5
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 6
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 7
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 8
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 9
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 10
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 11
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 12
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 13
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 14
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 15
Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 11.5
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 1
  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 2
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  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 4
  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 5
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  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 8
  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 9
  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 10
  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 11
  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 12
  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 13
  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 14
  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 15
  • Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732634
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Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014KCL
Линейка
Huawei MatePad 11.5
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.4 х 177.6 х 6.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х4
Вес, г.
980

Описание товара Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый

**Планшет HUAWEI MatePad 11.5' 8+128Gb WiFi (53014KCL), серый** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad! Устройство с экраном диагональю 11,5 дюймов подарит вам яркое и чёткое изображение, а объём оперативной памяти 8 ГБ и встроенной памяти 128 ГБ позволит комфортно работать с несколькими приложениями одновременно и хранить большое количество файлов. **Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad:** * **Большой и яркий экран:** наслаждайтесь просмотром видео, чтением электронных книг и работой с документами на большом экране с высоким качеством изображения. * **Достаточно памяти:** 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — идеальное сочетание для комфортной работы и развлечений. * **Подключение по Wi-Fi:** используйте планшет для доступа к интернету и различным онлайн-сервисам. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса придаст вашему устройству лаконичный и современный вид. HUAWEI MatePad — это надёжный помощник в работе, учёбе и развлечениях. С ним вы сможете эффективно решать повседневные задачи и наслаждаться мультимедийным контентом.

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014KCL
Линейка
Huawei MatePad 11.5
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.4 х 177.6 х 6.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad 11.5' 8+128Gb WiFi (53014KCL), серый** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad! Устройство с экраном диагональю 11,5 дюймов подарит вам яркое и чёткое изображение, а объём оперативной памяти 8 ГБ и встроенной памяти 128 ГБ позволит комфортно работать с несколькими приложениями одновременно и хранить большое количество файлов. **Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad:** * **Большой и яркий экран:** наслаждайтесь просмотром видео, чтением электронных книг и работой с документами на большом экране с высоким качеством изображения. * **Достаточно памяти:** 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — идеальное сочетание для комфортной работы и развлечений. * **Подключение по Wi-Fi:** используйте планшет для доступа к интернету и различным онлайн-сервисам. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса придаст вашему устройству лаконичный и современный вид. HUAWEI MatePad — это надёжный помощник в работе, учёбе и развлечениях. С ним вы сможете эффективно решать повседневные задачи и наслаждаться мультимедийным контентом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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