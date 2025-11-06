Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD3Y4LL/A) Silver
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Характеристики
Описание товара Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD3Y4LL/A) Silver
Представляем новый планшет Apple, воплощение инноваций и утонченного стиля в одном устройстве. Этот потрясающий розовый планшет сочетает в себе элегантность и высокую производительность, делая его идеальным как для работы, так и для развлечений. Корпус выполнен из прочного алюминия, что обеспечивает долговечность и придает устройству современный вид. С диагональю экрана 11 дюймов и разрешением 2360x1640, вы получите кристально четкое изображение и насыщенные цвета, идеально подходящие для просмотра видео и работы с графикой. Под управлением iOS и работая на мощном процессоре Apple A16 Bionic с пятью ядрами, планшет обеспечивает молниеносную скорость работы, позволяя вам запускать самые требовательные приложения без задержек. С 128 Гб встроенной памяти у вас будет достаточно пространства для хранения ваших файлов, фотографий и приложений. Фронтальная камера на 12 МП открывает новые горизонты для видеозвонков и селфи, обеспечивая высокое качество изображения и видеосъемки. А благодаря поддержке Bluetooth 5.3 и стандарта Wi-Fi 802.11 ax, вы можете всегда оставаться на связи и управлять своими умными устройствами. Этот планшет оснащен аккумулятором типа Li-Pol, открывающим длительное время автономной работы, а зарядка осуществляется через удобный и современный USB Type-C разъем. Независимо от того, используете ли вы его для учебы, работы или развлечений, планшет Apple станет вашим незаменимым помощником.
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, 128 Гб
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