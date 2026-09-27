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Характеристики
Линейка
iPad mini
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
7.9
Разрешение экрана
2048x1536
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A12 Bionic
Количество ядер процессора
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A)
В планшете Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray сочетаются компактность, высокая производительность и стильный дизайн. Благодаря толщине корпуса 6,1 мм и небольшому весу его можно постоянно носить с собой. Емкий аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки.Разрешение 7,9-дюймового дисплея Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray составляет 2048х1536 пикселей. Он выполнен в соответствии со стандартом Retina: на нем не получится невооруженным глазом рассмотреть отдельные точки. Экран воспроизводит яркую, детализированную картинку с реалистичными цветами, а антибликовое покрытие позволяет комфортно пользоваться устройством при любом освещении.Процессор A12 Bionic с системой Neural Engine использует технологию машинного обучения, чтобы подстраиваться под владельца. Он распознает закономерности и оптимизирует свою работу в соответствии с вашими привычками. Его мощности достаточно для запуска современных игр и ресурсоемких приложений, редактирования графики и воспроизведения дополненной реальности.Планшет Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray оборудован двумя камерами. Основная — 8-мегапиксельная. Она снимает фотографии и записывает видео превосходного качества. Для общения по видеосвязи и съемки селфи предусмотрена 7-мегапиксельная фронтальная камера.
В планшете Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray сочетаются компактность, высокая производительность и стильный дизайн. Благодаря толщине корпуса 6,1 мм и небольшому весу его можно постоянно носить с собой. Емкий аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки.Разрешение 7,9-дюймового дисплея Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray составляет 2048х1536 пикселей. Он выполнен в соответствии со стандартом Retina: на нем не получится невооруженным глазом рассмотреть отдельные точки. Экран воспроизводит яркую, детализированную картинку с реалистичными цветами, а антибликовое покрытие позволяет комфортно пользоваться устройством при любом освещении.Процессор A12 Bionic с системой Neural Engine использует технологию машинного обучения, чтобы подстраиваться под владельца. Он распознает закономерности и оптимизирует свою работу в соответствии с вашими привычками. Его мощности достаточно для запуска современных игр и ресурсоемких приложений, редактирования графики и воспроизведения дополненной реальности.Планшет Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray оборудован двумя камерами. Основная — 8-мегапиксельная. Она снимает фотографии и записывает видео превосходного качества. Для общения по видеосвязи и съемки селфи предусмотрена 7-мегапиксельная фронтальная камера.
Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - стоимость товара 27830 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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