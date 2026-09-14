Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой
Планшет Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Он оснащен встроенной памятью объемом 128 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео в высоком качестве. Диагональ экрана составляет 10,9 дюймов, с разрешением 2304x1440, обеспечивающим четкость и яркость изображения, идеально подходящего для просмотра фильмов и чтения. Емкость аккумулятора в 8000 мА·ч и Li-Pol технология обеспечивают долгое время работы без подзарядки. Планшет обладает оперативной памятью в 8 Гб, что гарантирует быструю и плавную работу приложений и систему в целом. Частота процессора 2,9 ГГц позволяет без затруднений выполнять многозадачные операции и запускать требовательные программы. Устройство поддерживает различные системы навигации: BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС, что делает его надежным спутником в путешествиях. Корпус планшета изготовлен из прочного и стильного алюминия, а класс защиты IP68 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, что обеспечивает долговечность использования в разных условиях. Гаджет выполнен в модном голубом цвете, что придает ему современный и свежий вид. Планшет поддерживает зарядку через современный и быстрый разъем USB Type-C. Для более удобного управления в комплект входит стилус, однако клавиатура не предусмотрена. Производится это инновационное устройство вьетнамскими мастерами, что гарантирует высокое качество и надежность.
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, На Android, 128 Гб, samsung 10"
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