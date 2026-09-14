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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 16
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 17
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 18
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 19
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 17
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 18
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 19
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732699
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X520NLBRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
765

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой

Планшет Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Он оснащен встроенной памятью объемом 128 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео в высоком качестве. Диагональ экрана составляет 10,9 дюймов, с разрешением 2304x1440, обеспечивающим четкость и яркость изображения, идеально подходящего для просмотра фильмов и чтения. Емкость аккумулятора в 8000 мА·ч и Li-Pol технология обеспечивают долгое время работы без подзарядки. Планшет обладает оперативной памятью в 8 Гб, что гарантирует быструю и плавную работу приложений и систему в целом. Частота процессора 2,9 ГГц позволяет без затруднений выполнять многозадачные операции и запускать требовательные программы. Устройство поддерживает различные системы навигации: BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС, что делает его надежным спутником в путешествиях. Корпус планшета изготовлен из прочного и стильного алюминия, а класс защиты IP68 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, что обеспечивает долговечность использования в разных условиях. Гаджет выполнен в модном голубом цвете, что придает ему современный и свежий вид. Планшет поддерживает зарядку через современный и быстрый разъем USB Type-C. Для более удобного управления в комплект входит стилус, однако клавиатура не предусмотрена. Производится это инновационное устройство вьетнамскими мастерами, что гарантирует высокое качество и надежность.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NLBRCAU) голубой




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X520NLBRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Он оснащен встроенной памятью объемом 128 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео в высоком качестве. Диагональ экрана составляет 10,9 дюймов, с разрешением 2304x1440, обеспечивающим четкость и яркость изображения, идеально подходящего для просмотра фильмов и чтения. Емкость аккумулятора в 8000 мА·ч и Li-Pol технология обеспечивают долгое время работы без подзарядки. Планшет обладает оперативной памятью в 8 Гб, что гарантирует быструю и плавную работу приложений и систему в целом. Частота процессора 2,9 ГГц позволяет без затруднений выполнять многозадачные операции и запускать требовательные программы. Устройство поддерживает различные системы навигации: BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС, что делает его надежным спутником в путешествиях. Корпус планшета изготовлен из прочного и стильного алюминия, а класс защиты IP68 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, что обеспечивает долговечность использования в разных условиях. Гаджет выполнен в модном голубом цвете, что придает ему современный и свежий вид. Планшет поддерживает зарядку через современный и быстрый разъем USB Type-C. Для более удобного управления в комплект входит стилус, однако клавиатура не предусмотрена. Производится это инновационное устройство вьетнамскими мастерами, что гарантирует высокое качество и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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