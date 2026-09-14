Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый
Планшет Samsung — это современное устройство, которое предлагает пользователям высокую производительность и удобство в использовании. Он оснащен встроенной памятью объемом 128 Гб, что достаточно для хранения множества приложений, документов и мультимедийных файлов. Размер экрана составляет 10,9 дюйма, а разрешение 2112x1320 обеспечивает яркое и чёткое изображение, что делает его идеальным для просмотра видео или работы с графикой. Планшет работает на базе операционной системы Android и оборудован 6 Гб оперативной памяти, благодаря чему обеспечивает быструю и плавную работу приложений. Частота процессора 2,4 ГГц обеспечивает высокое быстродействие устройства. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что позволяет длительное время использовать планшет без необходимости подзарядки. Аккумулятор выполнен по технологии Li-Pol, что увеличивает его долговечность и надежность. Для удобства пользователей в комплект поставки включен стилус, что облегчает выполнение точных задач и делает работу более комфортной. Планшет поддерживает широкий спектр навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечит точное позиционирование и навигацию. Также устройство оснащено передовой версией Bluetooth 5.3 для быстрого и стабильного подключения к другим устройствам. Фронтальная камера на 5 МП позволяет совершать видео-звонки и делать селфи. Корпус устройства выполнен в стильном сером цвете, что придает ему современный и элегантный вид. Для зарядки и передачи данных используется удобный разъем USB Type-C. Планшет Samsung не комплектуется клавиатурой, однако, благодаря высокой функциональности и современным характеристикам, он станет отличным выбором как для работы, так и для развлечений.
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